Stephanie Salas pide respeto y que la saquen de serie de 'Luismi'

Ciudad de México– La actriz y cantante Stephanie Salas puso en entredicho la veracidad de la narrativa de Luis Miguel, La Serie, al afirmar que su relación con el cantante, de la cual nació Michelle Salas, fue antes que el romance de éste con la fotógrafa Mariana Yazbek.La madre de la hija de Luis Miguel precisó en su cuenta de Instagram que el padre de su hija, interpretado en la serie de Netflix por Diego Boneta, que incluso Michelle Salas (nacida el 13 de junio de 1989) ya había nacido ciando el famoso cantante era novio de Mariana Yazbek, caracterizada por la actriz colombiana Paulina Dávila.En el cuarto episodio Culpable o no, de Luis Miguel, La Serie, transmitido el pasado domingo, una mujer muy similar a ella, de nombre Sophie y recreada por la actriz Pilar Santacruz tiene un affaire con Luis Miguel, luego de que éste termina su relación con Mariana Yazbek por una supuesta infidelidad de ella con el entonces locutor Alejandro González Iñárritu, nombrado en la serie como El Moro en alusión al apodo de El Negro como se le conoce al cineasta dos veces ganador del Oscar."Mi hija (Michelle) ya había nacido al momento de la relación entre Mariana (Yazbek) y Luis Miguel, en la cuál yo nunca me interpuse", escribió Stephanie Salas en sus redes sociales."Como mujer y madre de dos, exijo el respeto que merecen mi hija, mi embarazo y mi persona, y pido que me dejen incluir en esta narrativa tan irrespetuosa y ofensiva para mí y mi familia". agregó.En la realidad, Luis Miguel reconoció públicamente a su hija, Michelle Salas, hasta 2009.

A post shared by Stephanie Salas✨ (@stephaniesalasoficial) on May 14, 2018 at 6:04pm PDT

comentarios

