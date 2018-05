Cargando

El cantante mexicano Alejandro Fernández El Potrillo podría pasar de testigo a implicado por la golpiza propinada por sus escoltas a dos personas durante una fiesta en un hotel de la Ciudad de México, la madrugada del 17 de febrero pasado, indicó el abogado de las víctimas, de acuerdo con información de Notimex.Sergio Arturo Ramírez señaló en una entrevista para el programa Despierta América de Univision, emitida este martes, que Fernández podría comparecer en calidad de implicado, “no por comisión del delito, sino por omisión, que es cuando uno ve que se está cometiendo un delito y no hace nada por detenerlo”.Ramírez explicó que al integrar la carpeta de investigación, el Ministerio Público debe determinar antes “si hubiera algún tipo de grado de participación en la conducta” del intérprete de éxitos como Me dediqué a perderte y Sé que te duele.“Podría tener un grado de participación, de inicio, él debe de comparecer como testigo de los hechos porque él estuvo presente ahí", ya que era una fiesta que le ofrecían y el incidente ocurrió frente a él, precisó el abogado.Según Ramírez, una de las personas afectadas, quien había sido invitada a la fiesta, estaba tomando fotografías con su celular, cuando el agresor le empieza a exigir de una forma agresiva que lo tire y, tras arrebatarle el teléfono, la golpea y le rompe los dos dientes frontales de la parte superior.Ante la reacción del escolta, otro joven trata de detenerlo y el agresor voltea y empieza a golpearlo ocasionándole más de siete fracturas de nariz y daño grave en la quijada, así como en los ojos, precisó el abogado de los afectados.Los hechos ocurrieron tras un concierto de El Potrillo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el 16 de febrero pasado, por lo que las víctimas interpusieron su demanda en tribunales de la capital mexicana.Según el reporte de la televisora, todavía no hay un monto de los gastos médicos que los afectados buscan que se les paguen.Asimismo, la fuente indicó que el cantante mexicano podría ir a declarar en los próximos días, luego de que se le notifique la orden de presentación en calidad de testigo.Hasta el momento, Fernández no se ha pronunciado sobre el caso, aunque no es la primera vez que se ve involucrado en un incidente de ese tipo, luego que en el año 2000 el paparazzo chileno Ángel Mora lo demandó en Miami por agredirlos a él y a su esposa.

