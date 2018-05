Arremete Spike Lee contra Trump en Cannes

Cannes, Francia— En un apasionado monólogo cargado de palabrotas en el Festival de Cine de Cannes, Spike Lee arremetió contra Donald Trump por la respuesta del presidente estadounidense a violenta manifestación de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, el año pasado.El director habló hoy con la prensa en la Riviera francesa, donde su película "BlacKkKlansman" recibió una ovación tras su estreno en la víspera.El filme, ubicado en 1979 y vagamente inspirado en una historia de la vida real, sigue al policía negro Ron Stallworth (interpretado por John David Washington, hijo de Denzel Washington) y un detective judío (Adam Driver) que se infiltran en una célula del Ku Klux Klan en Colorado. Topher Grace da vida al exlíder del KKK David Duke.El cineasta de 61 años dijo que tras la violencia en Charlottesville, el presidente de Estados Unidos tuvo la oportunidad de denunciar al Ku Klux Klan y al movimiento "alt-right". Pero Trump en vez optó por decir que ambas partes tenían parte de la culpa en el enfrentamiento entre grupos neonazis y los manifestantes en su contra.Dijo que Trump, a quien se negó a llamar por su nombre, tuvo la "oportunidad de decir que lo nuestro es el amor y no el odio" y lo criticó duramente por no haber denunciado al KKK."Era un momento decisivo y él pudo haberle dicho a Estados Unidos y al mundo que somos mejor que eso", dijo Lee."BlacKkKlansman", producida por Jordan Peele (el director de "Get Out"), concluye conectando el relato de aquella época con la actualidad, al incluir imágenes documentales de Charlottesville, así como con la respuesta televisada de Trump. La imagen final es una bandera estadounidense al revés que se decolora a blanco y negro.Focus Features estrenará el filme en agosto, en el aniversario de Charlottesville.Lee ya había terminado la cinta cuando decidió agregar la coda de Charlottesville tras el enfrentamiento el verano pasado. "De inmediato supe que esta tenía que ser la conclusión del filme, pero antes tenía que hacer algo", contó.Antes de incorporar las imágenes del auto que atropelló a una multitud en Virginia y mató a la contra-manifestante Heather Heyer, Lee dijo que llamó por teléfono a la madre de Heyer."No iba a poner esa escena de asesinato en la película sin su aprobación", dijo Lee.Calificó el incidente de Charlottesville como "una mancha muy, muy fea sobre Estados Unidos", pero también le recalcó a los medios de comunicación internacionales en Cannes que el racismo representado en "BlacKkKlansman" no se limita a su país."Esta (grosería) de derecha no es solo estadounidense. Está en todo el mundo. Y debemos despertar", dijo Lee. "No podemos quedarnos callados. No es blanco, negro o marrón, somos todos. Todos vivimos en este planeta y este tipo en la Casa Blanca tiene el código nuclear. Me voy a la cama pensando en eso".Durante el estreno del lunes, Lee vistió un esmoquin púrpura con naranja y llevó en una mano un anillo que decía "amor" y en la otra uno que decía "odio", como un homenaje a las joyas del personaje Radio Raheem en su película de 1989 "Do the Right Thing" ("Haz lo correcto"). Entró a la función en el Palacio del Festival anunciando: "¡Brooklyn está presente!".Lee ha presentado con frecuencia sus películas en Cannes, incluyendo "Do the Right Thing".Espera que "BlacKkKlansman" "sacuda a la gente de su sueño"."Lo sé en mi corazón", dijo Lee. "Estamos en el lado correcto de la historia con esta película".