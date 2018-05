Dice Palazuelos que serie de Luis Miguel está llena de imprecisiones

Ciudad de México— Luis Miguel, La Serie está muy bien producida, pero tiene bastantes imprecisiones históricas, criticó Roberto Palazuelos.El actor y empresario, quien siempre se ha considerado amigo cercano de ‘El Sol’, dijo estar consciente de que los productores se protegen diciendo que hay ficción en la serie.Además, el equipo de redacción e investigación no corroboró muchos datos reales de la historia, criticó el actor y empresario Roberto Palazuelos.Pero señaló que el público toma como real todos los sucesos y la prueba está en los ataques que ha recibido en redes sociales por los hechos narrados."Entiendo que quieran exagerar algunos detalles, pero la historia la están contextualizando como real, en un personaje de la vida real. Entonces que se exageren las situaciones, pero que no mientan en los hechos que afectan a quienes no participaron. Eso es muy distinto".En el episodio que Netflix liberó el domingo, los personajes de ‘Bobby’ (basado en Palazuelos) y ‘Burro’ (Jorge Van Rankin) quedan como "cizañosos" cuando le dicen a Luis Miguel, durante la fiesta de la boda de Yuri, que su novia, Mariana (Yazbek), estaba viéndose con su ex, ‘El Moro’ (Alejandro ‘El Negro’ González Iñárritu)."Eso que sucedió es totalmente falso. Ni el 'Burro' ni yo fuimos a la boda de Yuri. Hay demasiadas imprecisiones en la manera en la que se maneja la información. Yo no podría haber hecho los comentarios que se dan sobre Mariana porque le tenía mucho aprecio", indicó Palazuelos desde España.A raíz de esta escena surge la interpretación de "Culpable o No (Miénteme como Siempre)", éxito que Luis Miguel grabó en 1988.El sencillo, que se desprende del disco, ocupaba el primer puesto de descargas de iTunes ayer por la mañana.‘El Diamante Negro’, quien promueve su serie Entre Olivos en la Madre Patria, aseguró que a Sophie (Stephanie Salas) la dejan muy mal parada en la producción."Ahí hubo una relación, no fue como lo pintan, él la visitaba muchísimo en su casa en San Jerónimo", acotó el también socialité.Resaltó que personas clave en la vida del cantante, como Héctor Suárez Gomis, Leonardo García, Alfie Gatica y Mariano Martínez, no han aparecido como personajes.Y lamentó que de Luis Rey, quien ha sido tendencia en redes cada domingo por su maldad, no haya matices."A Luisito Rey lo ponen como el más malo de la película, y les falta retratar su aspecto carismático, te enamorabas de su personalidad. Creo que los únicos que sí se parecen del todo son Luis Miguel cuando era niño y su mamá, Marcela", expresó.Otro punto fundamental en la historia cuando Luis Miguel ya es joven, dijo, es que siempre estaba rodeado de guardaespaldas."Lo ponen como si estuviera accesible a todos, en todo momento, y eso está muy alejado de la realidad", puntualizó.