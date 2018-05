'Pedradón' de Aracely Arámbula a Luis Miguel

La serie de Luis Miguel no sólo da de qué escribir a la prensa mexicana, sino también saca chispas entre las exparejas de El Sol de México. Ahora le tocó a Aracely Arámbula, madre de dos hijos del cantante.“La mexicana asegura que no ha tenido tiempo de ver la serie, pues los domingos son exclusivamente para sus hijos por lo que no está al pendiente de la televisión, pero expresó que sí le gustaría que se pusiera al corriente con los gastos de sus hijos”, publicó El Debate.LEER:"No miré la serie, no la he visto, he visto muy poco con los promocionales y cosas porque la verdad es que los domingos son para mis hijos, he estado saliendo paseando, Día de las Madres algo muy especial así que no he visto mucho".LEER:La Chule le deseó suerte a la serie pues el único mensaje que le mandó a LuisMi fue que, si el proyecto tiene éxito, él podrá ponerse al corriente con las mensualidades de sus hijos.De alguna manera yéndole bien a la serie se puede poner al día con todo lo que respecta con mis hijos todas las mensualidades de mis hijos, dijo la actriz para Un Nuevo Día.