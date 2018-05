Cannes, Francia– Los líderes del Festival de Cine de Cannes firmaron un documento en el que se comprometen a hacer más transparente su proceso de selección y a impulsar sus juntas directivas hacia la paridad entre hombres y mujeres.El director del festival, Thierry Fremaux, firmó el documento hoy en una carpa atestada de gente en la playa de Cannes, junto con Edouard Waintrop, director artístico de la Quincena de Realizadores de Cannes, y Charles Tesson, director artístico de la Semana de la Crítica. En primera fila estaban los nueve miembros del jurado de este año, incluidas su presidenta Cate Blanchett, Kristen Stewart, Ava DuVernay y Lea Seydoux."Esperamos que Cannes reciba con beneplácito estas nuevas iniciativas", dijo Fremaux. "Esperamos que refuerce el entendimiento de que el mundo ya no es el mismo. El mundo ha cambiado"."Debemos cuestionar nuestra historia y nuestros hábitos", agregó.La carta fue redactada por el grupo de paridad de género francés 50/50 para el 2020, que trajo a otras iniciativas como Time's Up. La misma coalición internacional estuvo detrás de la marcha del sábado en la alfombra roja frente al Palacio del Festival, donde 82 mujeres se pronunciaron por la igualdad de género en la industria del cine."Las mujeres no son una minoría en el mundo, y sin embargo nuestra industria dice lo contrario", dijo Blanchett desde lo más alto de las escaleras del palacio, junto a la cineasta francesa Agnes Varda.La cifra (82) reflejó el número de directoras que han sido elegidas para exhibir sus películas en la prestigiosa selección oficial de Cannes. En contraste, mil 866 directores han sido seleccionados en los 71 años de historia del festival.En años recientes Cannes ha sido criticada por su falta de directoras. Solo una, Jane Campion, ha ganado el máximo premio del festival, la Palma de Oro.De las 21 cintas en competencia este año, tres fueron dirigidas por mujeres. La manifestación del sábado le antecedió al estreno de "Girls of the Sun" de Eva Husson, sobre un batallón kurdo de soldadas mujeres.La promesa del lunes también llama a que el festival compile estadísticas que desglosen el género de los cineastas y principales miembros de los equipos de rodaje de todas las películas que se envían a Cannes. Fremaux dijo que este año recibieron mil 900 cintas.En el pasado, Fremaux ha señalado que el Festival de Cannes proyecta películas dirigidas por mujeres en un porcentaje mucho mayor de las que se hacen en la industria del cine. Según estudios, el 11 por ciento de 250 las películas más populares en la taquilla de Estados Unidos y Canadá en 2017 fueron dirigidas por mujeres, una cifra apenas mayor que la de hace 20 años."Aun si hay una proporción mayor de mujeres exhibiendo películas en Cannes, estamos conscientes de que eso no es suficiente", dijo Fremaux.Cannes se convirtió en el primer festival de cine que firma un acuerdo, pero se espera que otros sigan el ejemplo.Otros festivales de cine han perseguido de manera más agresiva la igualdad de género, como el Festival de Cine de Tribeca, que el mes pasado publicitó su porcentaje de directoras, de 46 por ciento.Tras la firma del acuerdo, la cineasta Rebecca Zlotowski hizo notar que Blanchett estaba de cumpleaños. Los asistentes serenaron a la actriz con una interpretación de "Happy Birthday".

