Las 3 coincidencias entre Luis Miguel y Michael Jackson

Uno de los sueños de Luis Miguel fue realizar un dueto con la máxima estrella del pop, Michael Jackson.Sin embargo, esto no pudo concretarse debido a los conflictos que tuvo su padre Luis Rey con el mánager argentino Hugo López, quien manejaba en los años 80 las promociones de Jackson en América Latina.En el segundo episodio de Luis Miguel, La Serie, como recordamos, se revela que “El Sol” puso a su padre como condición para filmar una tercera película lograr un dueto con el intérprete de “Thriller”.El Diario de Juárez encontró tres coincidencias entre el autor de Cuando calienta el sol y el del famoso paso ‘moonwalk’.tuvo muchos problemas con su padre. El cantante sufrió en la adolescencia por la actitud de Luisito Rey y la serie en Netflix aprobada por Luismi, relata cómo tuvo que terminar su relación laboral con su padre.tuvo también un padre con quien no se llevó bien. El papá le pegaba, inclusive habría sido abusado sexualmente.2.-) Su vida no siempre ha estado llena de plausos y abrazos. A lo largo de su carrera ha sido demandado por incumplimientos de contratos como en enero de 2017, por ejemplo cuando perdió el caso contra Star Productions. Lo mismo sucedió con la demanda contra su manager William Brockhaus en 2017 y pagó por eso 1.4 millones de dólares. Como estos casos hay algunos más.La carrera musical de este fenómeno del pop, también le trajo muchos problemas. Fueron tantos sus líos legales, que ni siquiera se acabaron después de muerto. Varias investigaciones periodísticas basadas en testimonios de las supuestas víctimas de abuso sexual del cantante, revelaron que Jackson pagó 18 mdd para silenciar a los afectados.3.-Los hijos de Luis Miguel, Daniel y Miguel, no tiene cerca la figura paterna. "Conforme pasa el tiempo y él no los busca, creo que ellos ya no lo ven como un padre, porque eso se da con la convivencia diaria”, dijo la chihuahuense Aracely Arámbula en septiembre de 2016.Sus hijos Prince Michael, Paris y Blanket hablaron varias veces sobre su mala relación con su papá. Parios se quejó en un documental que vivieron aislados y que su padre pocas veces cumplió con su palabra, pues Michael le prometió enseñarle el paso ‘moonwalk’ y nunca lo hizo.

