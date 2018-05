Invita Milton a terapia de hipnosis masiva

John Milton, el denominado ‘Caballero de la Hipnosis’, -quien se encuentra en Ciudad Juárez con motivo de tres presentaciones-, exhortó a las personas a que por medio de esta técnica clínica busquen una solución alternativa a sus problemas fisiológicos, como migrañas, dolores de espalda, entre otros.“Los problemas psicosomáticos son aquellos que se originan en el cerebro y que repercuten en alguna parte del organismo”, señaló Milton.Agregó que por medio de sus presentaciones de hipnosis masiva muchas personas que han acudido con el objetivo de divertirse, han encontrado solución a este tipo de malestares.“Por ejemplo si yo tengo problemas de migraña y ya fui con 27 médicos y no me encuentran nada, ya me practicaron todas las baterias de estudio y todo está perfecto, entonces si fisiológicamente no hay un problema real, muy posiblemente el problema pueda ser emocional, como estrés o ansiedad. En este tipo de casos la hipnosis puede encontrar una solución”, enfatizó Milton.El hipnotizador dijo que una vez que la persona recibe la terapia colectiva intentan hacer algo divertido aprovechando que la gente se encuentra en este estado mental.“Tratamos de que el que vaya al teatro en el peor de los casos se divierta y en el mejor de los casos supere problemas psicológicos y emocionales”, comentó el conferencista.Milton agregó que aquellas personas que temen ir a su presentación por temor a hacer el ridículo, deben perder cuidado, pues la hipnosis no es impositiva.“La hipnosis no es a la fuerza, al contrario, es cooperación y voluntad, pues la persona que quiere ser hipnotizada tiene que atravesar por un proceso”, dijo.Explicó que para llegar a este estado mental hipnótico, el paciente debe respirar como se le indica para así generar un estado de inhibicion cortical cerebral que desfasa la conciencia y despoja a la persona de la “máscara social”.“Es después de este proceso cuando el evento se torna en una fiesta, pues aflora el otro yo de las personas”, dijo.Mencionó que su técnica tiene bases clínicas, por el contrario de algunos que se dicen hipnotizadores y hacen creer al público que hipnotizar a la gente es magia y basta con ponerles una mano en la frente.Resaltó que su técnica de hipnosis está avalada por la ciencia y tiene fundamentos clínicos, por lo que ha sido adoptada como modelo a seguir por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).Milton señaló que uno de sus objetivos es abrirle los ojos y quitarle la venda a un publico que es carente de informacion sobre los beneficios de la hipnosis, que potencialmente puedan abrir una ventana de oportunidades para psciólogos, psiquiatras y médicos.“Yo no me dedico a la terapia individual, lo mío es abierto, transparente, lo mío es una introducción a un cambio de vida. Si la gente quiere un tema más en forma, una mejoría mas metódica tendrá que consultar a un psicologo, a un psiquiatra o a una persona que esté capacitada para practicar hipnoterapia clínica”, expresó el presentador.Invitó a la gente a presentar dicha terapia grupal y masiva este lunes 14 de mayo, martes 15 y miércoles 16 a las 8:00 de la noche en el Auditorio Benito Juárez.“Sacaremos tristeza, eliminaremos ansiedad, quitaremos recovecos emocionales y si Dios quiere, mejoraremos su calidad de vida”, concluyó Milton.