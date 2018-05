Los Ángeles— La serie de antología del horror 10 después de la medianoche, del mexicano Guillermo del Toro, será distribuida por la compañía Netflix, informó hoy The Hollywood Reporter.El recuento de episodios y el estreno no tienen aún fechas determinadas, pero cada entrega contará una historia independiente al estilo de Black Mirror, señaló la publicacion espectalizada del espectáculo.El gigante de streaming entregó un pedido directo de la serie para 10 capítulos de Guillermo del Toro, una antología de terror episódica individual del ganador del Oscar por The Shape of Water (La forma del agua).Cada entrega será supervisada personalmente por Del Toro, con historias descritas como igualmente sofisticadas y horribles, anotó.Guillermo del Toro, quien creó la serie, aportará su estilo visionario como escritor y director a ciertos episodios. También seleccionará junto a un equipo de lo que Netflix describe, como los mejores escritores y nuevos cineastas del género, para dar vida a su selección de historias.Aunque los detalles adicionales sobre varios temas e historias se mantienen en secreto, Del Toro volverá a trabajar con el productor de The Shape of Water, J. Miles Dale, quien se encargará de la producción ejecutiva de la serie original de Netflix junto con Gary Ungar de Exile Entertainment.El pacto amplía la relación de Guillermo del Toro con Netflix, donde co-creó (junto a Marc Guggenheim) la serie animada Trollhunters, que volverá para su tercera y última temporada el 25 de mayo.10 después de la medianoche es la primera antología de Del Toro y llega menos de un año después de que FX envolviera a The Strain, el drama de terror de cuatro temporadas.Del Toro dirigió películas como Pan's Labyrinth, la franquicia Hellboy, Blade II y Pacific Rim; además escribió en los 90 espisodios de suspenso y terror para una serie televisiva en Mexico, La hora marcada.La serie llega después de que Hulu, el servicio de suscripción de videos estadunidense, confirmó recientemente su antología de horror con Jason Blum, con cada nueva entrega de largometraje y un debut mensual a partir de octubre.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.