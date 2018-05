Disfruta su madurez

Monterrey– Porque sabe que a los 50 la mujer entra en una etapa madura pero sexy, que puede lucir incluso más bella que en su juventud, Marisela no se quita los años y además escribió una serie con esta temática.De acuerdo a biografías publicadas en internet donde se habla de su vida, la intérprete de éxitos como ‘Tu Dama de Hierro’, ‘Sola con mi Soledad’, ‘Mi Problema’ y ‘No Puedo Olvidarlo’, tiene 52 años de edad. Ella sostiene que esa cifra es verídica."No me los quito, para nada", expresó Marisela. "Al contrario, tengo una serie que escribí que se llama ‘Mi Vida Después de 50’ y es algo rico, son ocho episodios en inglés pero van a hacerlos en español también", dijo en entrevista telefónica.Aclaró que la serie no es biográfica, más bien es una historia de una mujer que se encuentra en el quinto escalón y de cómo ve la vida."Es cómica, sexy, es algo nuevo que escribí y lo voy hacer".Marisela aclaró que su guión no está vinculado con la música."Mi vida está en un libro y que muy pronto lo van a tener".Esta serie seguramente hará cambiar a las mujeres que al llegar a esta etapa de su vida creen que ya no pueden ofrecer mucho."Es bonita esta edad, hay muchas que dicen que después de 50: 'ya estoy vieja', pero hay muchas mujeres que están más bellas que lo eran antes", externó.La cantante compartió escenario en días pasados con Jorge Muñiz y su hija Marilyn Odessa en el Auditorio Nacional.A sus 35 años de vida en los escenarios, la cantante anunció que visitará varias ciudades de México.Se tiene contemplado que su show llegue en octubre a Monterrey, así que espera tener un buen reencuentro con los regios que siempre la han apoyado."Tengo una nueva generación de fans que me piden los temas de hace mucho tiempo, eso se me hace increíble", dijo.Indicó que los jóvenes se han sumado a su grupo de fans porque han escuchado sus canciones a través de sus mamás."Una madre es una madre. Es lo más importante que tienes, porque te pueden pasar muchas cosas pero a última hora con quien corres, es con tu mamá”, dijo acerca de la relación entre ella y su hija."Es importante ser un buen ejemplo y a veces está difícil serlo, pero creo que mi hija ha aprendido bastante de mi carrera y de mi vida. Yo adoro a mi madre, la extraño muchísimo".

