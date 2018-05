Cannes— Luego de formar parte de las 82 mujeres que protestaron en la alfombra roja del festival de cine de Cannes para pedir más equidad en la industria del cine, Salma Hayek dijo que el cambio para las mujeres en Hollywood ya está ocurriendo.En una conversación como parte de la serie de charlas "Women in Motion" (Mujeres en Movimiento) en Cannes, Hayek señaló que su compañía productora tiene problemas en mantener el ritmo con la demanda de escritoras y directoras.Dijo que ha vendido cuatro programas de televisión sobre mujeres en lo que va del año."No puedo encontrar a suficientes escritoras y directoras", expresó. "Todas están ocupadas. El cambio ya sucedió".Hayek dijo que aún queda mucho trabajo por realizar, sobre todo en cuanto a la equidad salarial.La mexicana de 51 años dijo que aún no ha insistido sobre el asunto porque los hombres actores y productores aún necesitan ajustarse.Sin embargo, también habló repetidamente sobre el progreso que ha habido detrás de cámaras."Tal vez no ven la diferencia en las cifras, pero apenas sucedió este año", afirmó Hayek. "Funcionó. Y creo que deberíamos disfrutarlo".Hayek también habló sobre la acusación de abuso sexual que hizo contra Harvey Weinstein en diciembre. En ese entonces, el magnate de Hollywood emitió un extenso comunicado negando la denuncia.Hayek dijo que Weinstein negó específicamente su denuncia y la de la actriz Lupita Nyong'o porque son mujeres de color."Fue una estrategia de los abogados, porque somos las más fáciles de desacreditar. Es bien sabido que, si eres una mujer de color, la gente te cree menos. Así que decidió atacar a dos de nosotras, pensando que si podía desacreditarnos, tal vez podría también hacerlo con las demás".

