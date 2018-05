Cargando

"El príncipe del rap" fue una de las series más populares de la televisión estadounidense en los años noventa. Su protagonista, el actor Will Smith, se hizo conocido en varios países gracias a un rol cargado de irreverencia, sin embargo, pocos conocen cuál es el verdadero origen de la producción de NBC. Hasta hoy, escribió El Universal.En su cuenta de YouTube, el propio Will optó por contar el motivo por el que aceptó encarnar a un personaje que hasta hoy lo tiene marcado.A lo largo de casi seis minutos, Will Smith detalló que todo se inició por un tema de dinero. Tras un inicio promisorio de su carrera musical, decidió probar suerte con un segundo disco, el cual fue un rotundo fracaso."Hicimos mucho dinero, logramos un triple platino. Compré motos y auto. Una vez llamé a Gucci de Atlanta y pregunté si podían cerrar la tienda para mí y mis amigos. Me da risa pero eso fue estúpido. El tema es que lanzamos un segundo álbum y fue un desastre", inició en el video de YouTube.Luego de esto, Will Smith perdió casi la totalidad de sus propiedades. Esto hizo que volviera a su vida de antes, mezclándose con sus fans en la calle.“Gasté todo mi dinero y no había pagado los impuestos. Ser famoso y estar quebrado es la peor combinación, porque sigues siendo famoso y la gente te reconoce, pero lo hace dentro de un bus de transporte público. ¡Y te piden les firmes a su bebé!”, detalló.Luego de esto, la novia de Will le aconsejó ir al show televisivo del momento, el de Arsenio Hall. Allí Smith conoció a Benny Medina, “el Príncipe del rap de la vida real”.“Allí Benny me soltó la idea de este show y yo le dije: no sé, no soy actor. Luego me llevó a conocer a Quincy Jones (su coproductor). Me lo presentó y Quincy me dijo que le gustaron mis videos musicales. Me propusieron hacer una audición”, añadió en su relato que circula en YouTube.