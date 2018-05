'Cuervos' arrancará lágrimas

Ciudad de México.- A pesar de que son pocos los detalles que puede revelar sobre la nueva entrega de la serie ‘Club de Cuervos’, Luis Gerardo Méndez aseguró que la nueva trama será la más divertida y conmovedora de todas las que han hecho.Por ello promete que arrancarán algunas lágrimas.“Hay personajes nuevos increíbles y regresan otros que ya estaban, es una temporada muy colorida a mi parecer y con muchos cambios particularmente en Chava Iglesias”, precisó.Entre risas, el actor comentó a la prensa que Chava dará de qué hablar nuevamente por todo lo que hará, aunque sin duda seguirá sorprendiendo con su carácter y aunque no quiso adelantar, dejó entrever el proyecto del spin-off denominado ‘La Balada de Hugo Sánchez’.“Hugo Sánchez está ahí, quien lo podrá mandar”, dijo Méndez, pues hay que recordar que este personaje en Club de Cuervos es su fiel asistente, al que ordena desenfrenadamente.Agregó que aún no sabe si dirigirá algunos episodios de la serie, lo cual le agradaría.“Estamos viendo la posibilidad de que yo dirija algunos capítulos. Yo sí quiero, pero por temas de agenda se está complicando”, apuntó el actor de cintas como ‘Nosotros los Nobles’ y ‘Bayoneta’, entre otras.“Es muy bonito pensar que una plataforma como Netflix es nuestra casa ahora, estamos con Club de Cuervos, pero estamos pensando qué sigue; no sólo Gary Alazraki y yo, sino que hay otros actores con proyectos”, indicó.Referente a la posibilidad de grabar algunas escenas de la serie en Rusia, aprovechando el próximo mundial de futbol, señaló que están definiendo algunas cosas, aunque la probabilidad es muy alta.Mientras llegan los nuevos proyectos en cine, Luis Gerardo se alista para el estreno de ‘Tiempo Compartido’ que llegará en agosto a las salas, y ‘Bayoneta’, en noviembre.

