Los 5 datos de Panteón Rococó que te harán ir a su concierto

Panteón Rococó será parte del elenco de la Feria Juárez 2018, que se realizará del 8 al 24 de junio.Se trata de una de las bandas más seguidores en el país y por El Diario te presenta 5 cosas curiosas de esta agrupación.Su concierto se tiene programado para el próximo 14 de junio.En 2016, la banda salió a las calles para ofrecer una “ Gira Fugaz”. Sorprendieron a los habitantes de la Ciudad de México en el sistema del Metro, Ciudad Universitaria y el Casco de Santo Tomás, además de algunas improvisaciones en las calles.El grupo debe su nombre a la obra de teatro El Cocodrilo Solitario del Panteón Rococó, del mexicano Hugo ArgüellesEn una de las veces que el grupo ha estado en esta frontera, pasaron una pesadilla en el aeropuerto de Ciudad Juárez. Todo sucedió cuando se disponían a abordar el avión. Un empleado negó el acceso al vocalista y a otro miembro, exigiéndoles que se cubrieran los brazos para ocultar sus tatuajes. Por supuesto que la orden del empleado no surtió efecto y en cambio fue criticado en las redes sociales.La agrupación conocida por su energía en el escenario, fue invitada a participar al festival Skanking Reggae Fest en el año 2017, celebrado en Los Ángeles. Todo se vino abajo, cuando las autoridades migratorias no les dieron permiso. Eso también lo contaron en las redes sociales.La ideología de la banda es ampliamente conocida por ser izquierdista. Surge en 1995, un año después del nacimiento dell (EZLN). Su primer disco se llamó A la izquierda de la TierraLEER: Los 7 datos que no conocías de Los Tigres del Norte

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.