¿Abuso o disciplina?

Detrás de la deslumbrante vida de algunos artistas se encuentra un oscuro pasado que puede, o no, justificar el éxito que han obtenido a lo largo de su carrera, y aunque a veces sea difícil de digerir, es necesario saber que fueron sus padres quienes los hicieron llegar a la fama a través de incontables exigencias, e inclusive, abusos.Tal es el caso de Luis Miguel, quien se ha vuelto tema de conversación en todo México tras el estreno de su serie biográfica, pues fue allí donde se dieron a conocer las actitudes de su polémico padre Luis Gallego Sánchez, mejor conocido como Luisito Rey, o bien, como el villano del momento.Es él quien ha desatado el odio del público cada domingo, cuando se estrena un nuevo capítulo de la producción por Netflix y Telemundo, ya que las aspiraciones de convertirse en un exitoso cantante las trasladó directamente a Luis Miguel, ‘robándole’ así su infancia y aprovechándose de su talento.Sin embargo, Luisito Rey no fue el único en sobrepasar la delgada línea entre la disciplina y el abuso, ni el único en ser cuestionado por su manera de llevar a su hijo al estrellato, pues artistas como Michael Jackson, Drew Barrymore y Selena, también vivieron una vida basada en la presión, en sobreexigencias, maltrato y manipulaciones.Joe JacksonPadre de Michael JacksonAunque Michael Jackson se negó a relatar los episodios de violencia que protagonizó su padre Joseph Walter Jackson contra él y sus ocho hermanos, su hermana, La Toya, si lo reveló en un libro de 1991. "Mi padre era deplorablemente violento y golpeador, cacheteaba y azotaba a sus hijos", se lee en una de las páginas del libro, donde también se revela que su padre era quien decidía todo lo que se tenía que hacer en el grupo que formó en 1966: los Jackson 5.A partir de 1972, cuando Michael publicó su primer disco como solista, Joe continuaba chantajeando sentimentalmente a Michael para que no abandonara la banda de sus hermanos.Luisito ReyPadre de Luis MiguelEn la producción televisiva Luisito Rey es expuesto como una persona ególatra, orgullosa, violenta, abusiva, ambiciosa y prepotente, y de acuerdo con la bioserie, él obligaba a Luis Miguel, quien no pudo terminar la primaria, a ensayar por horas; lo utilizaba para obtener lo que quería; derrochaba el dinero que ‘Luismi’ ganaba en sus conciertos; y se entrometía en la vida personal del cantante, a tal grado, que se oponía a sus relaciones.Durante el segundo capítulo se puede ver cómo obligó a ‘El Sol de México’ a grabar una serie de comerciales para una marca de papas fritas, además, existen acusaciones en las que se dice que él suministraba cocaína a su hijo para que soportara la carga de trabajo.Abraham QuintanillaPadre de Selena QuintanillaAbraham Quintanilla se aprovechó de los dotes artísticos que su hija Selena demostró desde los nueve años, por lo que la orilló a formar una banda junto a sus hermanos para tocar en esquinas callejeras, bodas y cumpleaños, y para que se dedicara por completo a la música, hizo que la cantante abandonara la escuela en segundo de secundaria.Debido a que era testigo de Jehová, Selena vivió bajo un estricto control que ejerció Abraham sobre su vida artística y personal.John y Jaid BarrymorePadres de Drew BarrymoreHija de Jaid y John Drew Barrymore; nieta de los primeros actores John Barrymore y Dolores Costello, y por si fuera poco, ahijada de Steven Spielberg y Sofía Loren, Drew Barrymore comenzó su carrera cuando a penas tenía 11 meses, pues fue la protagonista de un anuncio de comida para perros.A los cinco años hizo su debut en el cine con la película ‘Alterados’, de 1980, y en 1982 saltó a la fama con su papel de ‘Gertie’ en ‘E.T., el extraterrestre’, sin embargo, y después de haberla introducido al mundo cinematográfico, sus padres se separaron cuando ella tenía nueve años, edad en la que su madre la comenzó a llevar al Studio 54, un lugar para adultos que la llevó a tener problemas de alcohol a los 11, a convertirse en adicta a las drogas a los 12 y a emanciparse de sus padres a los 14 años.

