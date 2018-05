Un proyecto especial

Ciudad de México.- Si Verónica Castro pudiera, habría amarrado al menos un par de veces al realizador Manolo Caro, quien la dirigió en ‘La Casa de las Flores’."Ese Manolo es tremendo porque a la hora de la hora me inventaba de todo, hasta a cantar me puso", recordó la actriz durante su paso por la alfombra roja de la obra ‘La Señora Presidenta’."Está como para que me lo amarren de repente, pero lo adoro".Esta producción de Netflix se estrenará el 10 de agosto, y para Verónica ha sido un proyecto único y especial."Sí es bien diferente a todo lo que he hecho, yo creo que va a estar divertido, lo anuncian como si fuera una comedia oscura, pero yo creo que el talento de Manolo es una manera de divertirse diferente, un humor muy negro, es un humor como 'coloreteado'", señaló.La actriz fue la invitada de honor el jueves para develar la placa de las 100 representaciones de la obra protagonizada por Héctor Suárez. Por la tarde festejó el Día de las Madres con sus hermanos y su hijo Michel, pues Cristian Castro se encuentra en Campeche.También convivió con sus nietos Rafaella, Mikhail y Simone, con quienes disfruta escuchar reggaetón."Me critican mucho a mi nieta porque baila reggaetón, y a mí me encanta. Que los niños bailen lo que se les dé la gana, que sean felices".Y sobre el intérprete de ‘Azul’ dijo que espera que ya se arregle el divorcio de Castro con Carol Urban, quien le pide 4 millones de pesos al cantante."Qué drama con el divorcio, qué horror, espero que se solucione por el bien de todos".En el tercer capítulo de ‘Luis Miguel, La Serie’, la conductora y actriz fue representada por Marcela Guirado en el programa Mala Noche ¡No!"Vi bien mi representación en la serie de Luis Miguel, y para ser una serie estuvo bien. Mientras la gente lo disfrute, se la pase bien, da igual".

