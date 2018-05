Triunfa Cassandro en Cannes

Cannes, Francia— "La película también fue una premiere para mí", dijo Saúl Armendáriz, nombre real de Cassandro, el luchador gay mexicano cuya vida es tema del documental ‘Cassandro The Exotico’, seleccionada en la sección paralela de cine independiente del Festival de Cannes."Cuando me enteré que la película venía al Festival de Cannes me entusiasmó, esto es una bendición", dijo el luchador luego del estreno que tuvo muy buena acogida por el público.Cassandro, que es el primer gay en haber sido campeón mundial de lucha libre (1992), se exhibe en esta cita sin tapujos y habla de las dos caras de su vida: la pública, la del espectáculo, y la personal.El luchador ya casi retirado destacó lo difícil que ha sido esa exposición pública, aunque no más que los golpes que le ha dado la vida, o la crueldad de la lucha."Cuando me empezaron a hacer entrevistas y mi carrera empezó a crecer tenía que decir la verdad. ¡Pero me ha costado aceptar que mi vida sea pública!", aseguró.Cassandro quiere dejar bien claro que él es homosexual, no un travesti o transexual."No sé por qué, pero en Europa a menudo me consideran travesti, pero no es así", dijo. "Ser gay para mí es un regalo de Dios".Destacó que además de buscar el éxito como luchador su combate también es de ser aceptado como gay."Sí, soy luchador homosexual, pero (el objetivo) es ser reconocido por mi calidad de luchador. Antes de mí, los exóticos eran vistos como payasos. Yo quería dignificar el trabajo y el talento de los luchadores exóticos. Hoy todo mundo dice: '¡Wow, Cassandro!', pero antes no me reconocían porque soy gay. Hoy soy Cassandro Exótico pero antes que nada soy un luchador que he sido campeón del mundo".El gladiador que ya está por cumplir 30 años de carrera, comenta que está ya muy poco presente en el ring."Desde hace tiempo mi cuerpo me dice que ya pare, pero mi orgullo me dice que siga", señala en la película.Cassandro reconoce que los últimos golpazos lo han marcado fuertemente."Desde el verano pasado cuando estuve de gira con el Hijo del Santo en Londres no he subido a un ring. Pero con 30 años de lucha sigo entrenando y sigo luchando por los derechos LGBT".Lo que sigue, dice, es el libro biográfico que saldrá cuando se estrene la película sobre su vida que se está concretizando bajo la dirección de Roger Ross Wiliams.