Entra NYT a la televisión

Nueva York.- El canal de cable FX anunció que hará una nueva serie documental centrada en notas que aparecen en The New York Times y los periodistas que las reportan, que será transmitida semanalmente.El programa, que se titulará ‘The Weekly’, se desarrolla con base en el éxito del podcast The Daily, que inició el año pasado y en su mayoría examina una nota al día de la redacción del periódico.FX le dio a ‘The Weekly’ un compromiso de 30 semanas y un horario de domingo por la noche, en Estados Unidos.Se espera que el programa, con episodios de 30 minutos, debute a finales de año, posiblemente a tiempo para las elecciones legislativas de la Unión Americana.Hulu tiene los derechos para transmitir la nueva serie, dándole al programa una plataforma dedicada de streaming un día después de que sea estrenado por cable.A diferencia de The Daily, que es conducido por Michael Barbaro, la versión televisiva no tendrá un conductor fijo, adelantó FX.Pero para estar acorde con el formato del podcast, ‘The Weekly’ seguirá a un reportero o equipo de periodistas al tiempo que la nota de The New York Times se abre paso a su publicación.Para el diario, el programa de FX apunta a un giro al mundo del entretenimiento.La compañía acaba de hacer un trato con Netflix para convertir un artículo de The New York Times Magazine en una serie documental titulada ‘The Diagnosis’, producida por Scott Rudin.Annapurna Pictures, de Megan Ellison, y Plan B, una compañía de producción cofundada por Brad Pitt, arrebataron los derechos para hacer una película sobre cómo The New York Times dio la primicia de la nota de Harvey Weinstein.‘The Fourth Estate’, una serie de cuatro episodios de la documentalista Liz Garbus que hace una crónica de la redacción del periódico durante el primer año de la Administración Trump, se estrenará en Showtime.Los líderes del rotativo han estado enviando señales de que éste sería el año en que harían un esfuerzo agresivo para incursionar en el atiborrado campo de la televisión."Creemos que ésta podría ser una manera de generar ingresos directamente, pero también de colocar nuevamente al periodismo de The Times frente al público y desarrollar aún más la reputación y la influencia de The New York Times", declaró Mark Thompson, director general de The Times Co., la semana pasada.La serie planeada también marca nuevo terreno para FX, una cadena de cable conocida por series con guión aclamadas por la crítica como The Americans y Atlanta: es la primera incursión de la cadena en este tipo de contenido en un buen tiempo.Rivales como Showtime, Netflix y HBO tienen años de hacer series documentales.FX, al igual que casi todos los demás canales de cable en la era del streaming, ha tenido ratings a la baja, pero aún está disponible en 90 millones de hogares estadounidenses.