Critican en redes a Derbez

Ciudad de México.- Eugenio Derbez causó polémica por una entrevista que le hizo Adela Micha, en la que hablan de trabajo y dinero.En un clip que se hizo viral, el comediante narra cómo es que contrata a sus colaboradores.“Es que me encantaría trabajar contigo, algunos sí, otros no, pero les hablas a los jóvenes... No sé, te voy a inventar: oye, necesito que me trabajes mis redes sociales. Y necesito alguien que me lleve mis redes sociales y pues tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces pues quiero ver si te vas conmigo. (Y ellos responden) Sí, claro que sí, ¿cuánto me van a pagar?' Y no lo puedo creer. Me enoja”, dice Derbez.“¡Es increíble! O sea, es como: voy a trabajar con Eugenio Derbez... O sea, ¡aunque no me paguen!”, responde Adela Micha.Las respuestas en redes sociales no se hicieron esperar.“Le molesta que si le da un empleo a alguien, por ejemplo administrando sus redes, le pregunten cuanto va a ganar, Adela Micha se burla y le dice; ¡Por Dios, vas a trabajar con Eugenio Derbez! infiriendo que por ser él, no deberían cobrar, y eso Eugenio no lo refuta”, escribió un usuario en Twitter.“Mal por la Sra. Adela y el Sr. Derbez, aunque les duela, nadie busca y hace un trabajo gratis, lo hacemos por necesidad: para comer, vestir, transporte, vivienda, salud y entretenimiento. Es que ¿acaso será mucho pedir que lo entiendan aunque sea un poquito? Creo que no”, añadió alguien más.Tras recibir varios ataques, Derbez publicó en sus redes la entrevista completa.“Aquí está mi respuesta completa de la entrevista que me hizo @adela_micha. Véanla primero y aquí lo platicamos”, puso en el pie del clip.