Pierde Jacky Bracamontes 'la voz'

Ciudad de México— Conducir La Voz Kids salió repentinamente de la agenda del año pasado de Jacqueline ‘Jacky’ Bracamontes y, para este año ni siquiera entró.Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara que Julión Álvarez, quien sería coach en la edición infantil, formaba parte de un grupo de prestanombres relacionado con el narcotráfico, el reality canceló las grabaciones.En ese momento, apenas se encontraban en la primera etapa de audiciones, pero, finalmente, Televisa dio marcha atrás con la emisión producida por Miguel Ángel Fox.Éste año se retomará el proyecto, pero sin la presentadora tapatía."La Voz Kids nunca fue un hecho. El año pasado me tocó conducirla y ya ves que nos lo cortaron del aire y fue una experiencia muy linda, pero en esta edición nunca fue seguro que yo estuviera ahí", señaló Bracamontes en entrevista.El programa ya contaba con la participación de Carlos Rivera y Lucero, también como coaches, pero por el asunto legal de Álvarez tuvieron que prescindir de lo que se había grabado.Según Fox, los niños que entraron el año pasado, tendrán oportunidad de concursar en la próxima edición.Más adelante, Bracamontes condujo la versión de adultos con Yuri, Carlos Vives, Laura Pausini y Maluma como entrenadores.Pero, por el momento, dijo, no volverá al reality, pues está enfocada en concretar otros proyectos laborales."Por mis compromisos y los de la empresa no pude presentarlo yo, pero va a estar padrísimo, es un programa que es un exitazo pongan a quien pongan."Justo estoy definiendo el otro proyecto, todavía no tengo permiso de hablar, será conducción, porque con tres hijas son suficientes razones para decirte que no se trata de una telenovela, quizás más adelante, pero por el momento no", compartió.Con sus hijas, Jacqueline, Carolina y Renata, su mamá, su suegra y con su esposo Martín vivió doble festejo ayer, el Día de las Madres y el cumpleaños de su marido."Desde que conocí a Martin me toca dividir este día, antes de tener hijos celebrábamos con su mamá, mi mamá y él, y ahora con nuestras mamás y yo, siempre ha sido una fecha de muchos festejos", contó.

