Juarense 'alza su voz'

Trescientos cantantes de distintos países acudieron a Nueva York en marzo para obtener la oportunidad de ingresar a la Mannes School of Music, pero sólo seis quedaron seleccionados, siendo cuatro de ellos originarios de Estados Unidos; una de Puerto Rico; y la última, de México para ser exactos, de Ciudad Juárez, Chihuahua.Considerada como una de las mejores escuelas de Estados Unidos, según distintos sitios digitales que se especializan en realizar listas de las universidades con el más alto rendimiento académico, tal como thebestschools.org, la Mannes School of Music se convertirá en la casa de estudios de Daniela Carreón a mediados de agosto.La cantante con tesitura de soprano lírico ligero, quien tiene tan sólo 20 años, recibió la noticia de ser aceptada en la institución el 26 de marzo a través de un correo electrónico.“Sentí muy bonito al leer el correo, dije: ‘Todo el esfuerzo que hice valió la pena’”, expresó Carreón a El Diario de Juárez.Al decir esfuerzo, Daniela se refiere al tiempo que le dedicó a sus estudios de canto para poder audicionar en la escuela de Nueva York y en el Royal Conservatory of Music de Toronto, ya que ella se ha preparado desde hace dos años.En ese entonces, y recién egresada de la Preparatoria Bilingüe Tecmilenio, la joven intentó ingresar a la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) de la Ciudad de México pero no quedó seleccionada, sin embargo, eso no fue impedimento para que continuara persiguiendo el sueño que tuvo desde la adolescencia.“Desde chiquita cantaba en la iglesia y a veces me hacían cantar en reuniones familiares, pero comencé a cantar de manera formal cuando tenía 14 años. Me invitaron a participar en un concurso de la escuela y mi mamá me llevó a tomar clases con una amiga que es cantante, ella me invitó a seguir tomando clases”, platicó.Fue así como Jessica Peña se convirtió en la primera maestra de Daniela, quien tomó lecciones con ella durante dos años. Actualmente su mentora es Marcela Chacón, quien es oriunda de la Ciudad de México.“Esperé y me preparé porque siempre pensé y dije: ‘Yo quiero algo que me demande más, si tengo para hacerlo voy a intentarlo’, y voy a intentar todo para lograr irme a Nueva York”, aseguró.Debido a que la joven ingresará a la Mannes School of Music como estudiante internacional, y a que se le otorgó una beca que sólo cubre una parte de la colegiatura, ella está buscando la manera de cubrir los gastos de su estancia en Estados Unidos, ya que no puede trabajar en el país vecino. No obstante, estas dificultades no han apagado el ánimo de Daniela, quien está lista para viajar en otoño.