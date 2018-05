Prefiere Spears ejercicio desafiante

Los Angeles.- Si los videos de ejercicio que Britney Spears publicó recientemente en redes sociales lucían rigurosos, la superestrella pop confirma que lo fueron, aun cuando ella y su novio entrenador hagan parecer que les resultan fáciles.Spears y Sam Asghari hicieron movimientos intrincados, incluyendo uno de Asghari cargando a la cantante varias veces y otro de Spears parada de cabeza. Parecían lograrlo con gran naturalidad, pero en realidad Spears confiesa que para ella no fue así."(Sam) es entrenador, así que todo tiene que salir muy perfecto. Probablemente hizo 40 (tomas) y me lastimé", dijo Spears en entrevista. "Se vio de maravilla, él hizo un gran trabajo y lo editó muy, muy bien".Contó que muchas veces le pide a su hijo mayor, Sean Preston, que le tome fotos y videos para sus redes sociales y que esos suelen salir en una sola toma."Con (Sam) lo hice millones de veces y juro que fue horrible, pero cuando lo hago sólo con mis hijos es muy rápido", dijo.La cantante de ‘Toxic’ indicó que prefiere las sesiones de ejercicio desafiantes porque siempre ha sido una persona activa y se aburre con facilidad. Planea redoblar esos ejercicios en las próximas semanas mientras se prepara para volver al ruedo con una gira de su espectáculo ‘Piece of Me’.También será una de las estrellas incluidas en la campaña de verano Pepsi Generations, en la que la compañía relanzará latas retro con artistas que han participado en anuncios publicitarios previas, entre ellos Michael Jackson y Ray Charles.

