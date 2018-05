Ciudad de México— Con su segundo álbum de música regional mexicana, Más Enamorada con Banda, Lucero pretende consolidarse como un ícono del género, aunque está consciente de que no será una tarea fácil."Me gustaría mucho posicionarme como una cantante de banda. Hace muchos años, cuando canté con mariachi, la gente decía: '¿por qué, si Lucero canta baladas?'. Pero al final se logró una buena transición."Cuando los artistas no hacemos lo que nos llega, se puede sentir raro. En este caso, con el regional mexicano, me siento cómoda y me enorgullece ver que a la gente le ha gustado mucho", indicó en entrevista.Sin embargo, la intérprete no busca robarle el lugar a las expertas en el género, como Ana Bárbara o la difunta Jenni Rivera. Su plan es mucho más sencillo: serle fiel a su estilo como figura musical."Hay mucha gente a la que admiro, carreras que me gustan mucho, pero no quisiera tomar el lugar de nadie. Más bien me gustaría seguir ocupando el lugar de Lucero, pero siempre renovándome."Me quedaría más con lo que he vivido y crecido como artista, cantando balada y ranchero, haciendo telenovelas, películas y teatro. Sería genial posicionarme como cantante de banda, pero apoyada de mi carrera".Tampoco planea explotar su sensualidad en el escenario, pues seguirá vistiendo de forma conservadora, aunque con ligeros toques coquetos, con la idea de darle énfasis a la música y no a su físico."En el disco anterior me preguntaban si me iba a vestir como cantante de banda, pero creo que no hay que ponerse botas y sombrero para cantar regional mexicano. Cantar con mariachi sí requiere un atuendo".De igual forma, la también actriz pondrá mucha atención en la selección de sus temas, evitando a toda costa usar letras explícitas u ofensivas para las mujeres.Así lo demuestra en su nuevo disco, que contiene 13 canciones, entre las que destacan "Necesitaría", "Secreto de Amor", "Diséñame", "Será Porque te Amo" y "Aquélla Noche", entre otras."Yo me fijo mucho en las letras de las canciones. Para este disco había temas buenísimos, pero que no sentía que fueran correctos para mí en muchos aspectos, quizás porque hablaban de un amor muy depresivo."Me guío mucho por el tipo de persona y artista que soy. Me gusta que me queden las canciones y que sean verdad. Es importante en el regional mexicano cantar con el alma, aunque no exista una perfección vocal".Debido a esta nueva faceta, la intérprete, de 48 años, descarta regresar pronto a las telenovelas, aunque sí reveló que en un par de meses más lanzará un programa relacionado con la música.