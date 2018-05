Ciudad de México— Chris Brown fue demandado por una mujer quien asegura que fue violada en la casa del cantante por él y uno de sus amigos, además de ser obligada a practicar sexo oral a una mujer que estaba menstruando, informó TMZ.La supuesta víctima presentó la denuncia bajo el nombre de Jane Doe, quien asegura que fue invitada a una fiesta en la casa de Chris Brown en febrero de 2017.Según Doe, en la fiesta repartieron varias drogas incluyendo cocaína, mariguana y MDMA.Jane Doe dijo que ella y otras chicas fueron obligadas por una mujer, cuyo nombre no se reveló, a entrar a una habitación, donde las encerraron y las forzaron a dejarse tocar por Chris Brown y su amigo Lowell Grissom.Doe, quien contrató a Gloria Allred como su abogada, contó que le quitaron su teléfono celular y que, cuando intentó escapar, la mujer que la encerró a ella y a otras la agarró por el cuello y la obligó a practicar sexo oral a Grissom.Posteriormente, según explicó Doe, la misma mujer la forzó a practicarle sexo oral. Cuando se pudo zafar y fue a limpiarse, se dio cuenta que tenía la cara llena de sangre.Mientras se quitaba las manchas de la cara, Grissom entró al baño y, cuando Doe quiso salir, él la aventó a la cama y la violó.Según la demanda, Grissom volvió a violarla más tarde. Jane Doe fue a un centro de apoyo donde recibió ayuda y posteriormente fue a denunciar a la policía, aunque el caso no se investigó porque no había forma de probar si las relaciones habían sido consensuales o no.Los representantes de Chris Brown no han hecho comentarios al respecto.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.