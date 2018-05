'Terminator' aborda migración

Cannes— Los conflictos entre México y Estados Unidos en torno a los migrantes serán el contexto de la nueva película de la saga ‘Terminator’.De acuerdo con la actriz colombiana Natalia Reyes, la cinta tomó algunos temas de actualidad para renovarse en la versión que producirá James Cameron con la dirección de Tim Miller, realizador de ‘Deadpool’.“Mi personaje es una chica joven, mexicana. Digamos que lo que intentaron fue un poco actualizar el Terminator de hace algunos años, a lo que James Cameron ve hoy en día. Creo que el tema de la guerra contra las máquinas está más presente que nunca y decidieron que esta figura fuera una latina.“Esa es la adaptación que están haciendo y lo que estamos tratando de demostrar: cuáles son las problemáticas hoy en día contra las máquinas y los latinos en un país lleno de inmigrantes; la frontera”, señaló la actriz en entrevista en el Festival de Cine de Cannes, al que asistió como parte del elenco de ‘Pájaros de Verano’ (dirigida por Ciro Guerra y Cristina Gallego).Reyes ya tiene dominado el acento mexicano gracias a sus amigos y viajes realizados al país. Además, compartirá pantalla en el blockbuster con Diego Boneta.“Tuve ya la oportunidad de conocerlo en Irlanda, en Dublín, en el último llamado que tuve. Hicimos un par de escenas como hermanos y estoy muy feliz, ya casi empezamos, vuelvo ahora para empezar los ensayos con todo el equipo”, compartió sobre el filme al que volverá el astro Arnold Schwarzenegger.Al que no ha podido conocer es a James Cameron, pues durante sus pruebas con Boneta aún se encontraba filmando ‘Avatar 2’.Pero las ganas de aprender de él la tiene visiblemente emocionada. Aunque la cinta estará ambientada en México, no se rodará ahí, sino en locaciones europeas.Natalia, conocida en Colombia por su protagónico en la serie ‘Lady, la Vendedora de Rosas’, celebra participar en producciones con miradas distintas del mundo.Después de recibir una respuesta entusiasta en la presentación de ‘Pájaros de Verano’, que inauguró la sección Quincena de Realizadores de Cannes, la actriz afirmó haber cumplido su sueño de llegar al festival por primera vez.Pero aún le quedan sueños por cumplir y, después de la aventura de ciencia ficción que está por emprender, no descarta trabajar con algún director mexicano.

