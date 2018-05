Cannes sabe a Chihuahua

Luego de ganar el Ojo a Cortometraje de Ficción Mexicano en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) con ‘Vuelve a Mí’, el ‘chihuahuense’ Daniel Nájera Betancourt viaja hoy a Francia a presenciar la exhibición de su corto dentro de la Semana de la Crítica del Festival de Cine de Cannes.En un descanso entre clases, el director de 29 años platica vía telefónica desde el Centro de Capacitación Cinematográfica, donde actualmente estudia, que él, junto a otros tres realizadores, representarán a la cinematografía mexicana en el certamen galo que clausura el próximo 19 de mayo.Nájera presentará el día 16 el cortometraje ‘Vuelve a Mí’, historia que con pocos recursos, algunos apoyos y mucha voluntad de su parte y del resto de los involucrados, logró filmar de febrero a marzo de 2017, para después enviarlo a competir al FICM.Si bien nació en Los Mochis, Sinaloa, casi toda su vida la ha pasado en Chihuahua, por eso se dice chihuahuense, entidad donde también se desarrolla el relato Rosita y Josué, un par de hermanos que llegan de la sierra a la capital del estado para trabajar en un mercado. Allí Rosita conoce a Eulalio, un maleante que comienza a separarlos hasta que un día ella desaparece sin dejar rastro.Este fue el camino que tuvo que transitar su primer cortometraje formal para llegar hasta la Riviera Francesa, comenta Nájera Betancourt.Primero, una vez terminada la filmación que contó con el apoyo del Programa de Estímulo a la Creación del Desarrollo Artístico (PECDA), pues ganó en la categoría de Guion, se hizo el trabajo de postproducción para enviar el cortometraje al Festival Internacional de Cine de Morelia.“Sonaba como broma porque tienes tus ídolos y ves que están allá, no piensas que vas a ir con tu trabajo. Mi corto se sentía como boxeador flaquito contra pesos pesados”, dice el director de aquella experiencia.Para su sorpresa, el cortometraje hecho con mucho menos presupuesto que el de sus contrincantes, pero que contó con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua y Film Chihuahua, ganó como el Mejor Cortometraje de Ficción en la décima quinta edición del citado festival.Es precisamente por haber ganado, y por la alianza que mantiene el FICM con la Semana de la Crítica –una de las secciones paralelas del Festival de Cannes-m, que Nájera vuela hoy a Francia, donde también se exhibirá ‘Tierra de Brujas, Mar de Sirenas’ de Delia Luna Couturier, ‘Lo Que no se Dice Bajo el Sol’ de Eduardo Esquivel, y ‘Aguas Tranquilas, Aguas Profundas’ de Miguel Labastida González, todos ellos mexicanos.Respecto a ‘Vuelve a Mí’, dice que quiso contar esa historia “porque es un modo de evocar las ausencias y de lo que aprendes de la ausencia”.Y es que Josué, de 10 años, pierde a su hermana Rosita, de 15, en medio de los sonidos violentos de la ciudad que se imponen ante los escasos diálogos que se aprecian en el cortometraje que narra la historia de una inocencia perdida.Al preguntarle por sus ídolos, Daniel Nájera responde que son sus padres, pues ellos le han dado el ejemplo de “fregarle”.“Las relaciones no se me dan y ellos dos me lo enseñaron que todo se consigue sólo con chamba, por muy romántico que suene eso”, concluye Nájera.

