Con su niño no todo es 'alegría'

Ciudad de México— Una educación con límites es la mayor enseñanza que Tania Rincón le quiere inculcar a su hijo Patricio.Según comentó, la conductora de ‘Venga la Alegría’ busca que su primogénito sea una persona agradecida y que esté consciente del verdadero valor de las cosas.“Yo quiero que Patricio aprenda a ser un niño feliz con lo que tiene.“Le restrinjo muchas cosas, sí soy una mamá que pone límites. Patricio debe aprenderlos, aunque esté chiquito, tiene que conocer que en la vida hay límites”,.Para lograrlo, Rincón tuvo que comenzar a poner límites desde su familia, para que así su hijo crezca con humildad.“Antes, las abuelas se querían volar la barda y regalarle miles de cosas, ahí sí me tocó ponerles un alto.“Patricio no debe de estar rodeado de todos los juguetes, ni tampoco debe tenerlos todos porque de repente empiezan a crecer sin límites y se les hace fácil querer tener todo”, expresó.Rincón aprovecha cada momento para enseñarle esos valores a su su hijo, aunque apenas tiene un año de edad.“Lo que hago con sus juguetes es que se los dosifico, sí tiene un cuarto con muchos juguetes, pero se los voy dosificando para que vea que no tiene todo, que se puede entretener tanto con un único carrito como con 10”.Sin embargo, ella también va aprendiendo a ser madre y sabe que, más allá de una buena educación o regalos caros, debe darle tiempo de calidad.Por eso goza llevarlo a jugar al parque o a lugares específicos para su edad, donde además de aventarse en la tina de pelotas, subirse a los carros y resbaladillas, Patricio aprende nuevos conceptos, como reconocer algunas frutas, verduras y ropa.“He aprendido a disfrutar cada momento, a escucharlo y entenderlo. Mi vida es diferente, mucho más feliz que antes porque Patricio ha llegado a complementarnos, nos trajo una alegría a la casa y a la vida”, compartió.Para junio de este año, la conductora planea llevarse a Patricio a la cobertura del Mundial de Futbol Rusia 2018, donde estará junto al equipo de Azteca Deportes.

