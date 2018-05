Del tercer episodio de la serie de Luis Miguel que Netflix estrenó este domingo se ha hablado de la famosa llamada que "El Sol" recibió en un programa de Verónica Castro y hasta de la que "El Sol" recibió en un programa de Verónica Castro y hasta de la relación que Luisito Rey tuvo con el general Arturo "El Negro" Durazo".Sin embargo, en uno de los momentos, Luis Miguel, interpretado por Diego Boneta, llama a su madre, quien se había separado de su padre. En ese momento, un niño pequeño le contesta el teléfono y posteriormente, "Micky" le cuenta a su hermano Alejandro que "Sergiño" fue quién le contestó.Tanto Alejandro como Mariana, la novia de Luis Miguel, le dicen a "Micky" que no es normal que un niño pequeño viva sin su madre, pues además su padre tampoco lo cuida.En 2017, el programa Despierta América realizó una investigación sobre la vida del cantante Luis Miguel y descubrió que el menor de los hermanos Gallego Basteri siguía viviendo en una colonia de Guadalajara, México, y no tenía conexión alguna con su famoso hermano.Addis Tuñón, reportero de Despierta América, acudió hasta la vivienda de Sergio Gallego Basteri y quien respondió al llamado a través de portón amarillo fue su tutor, el doctor Mario Octavio Fonseca, quien no abrió, pero sí respondió algunas preguntas.Sin ofrecer motivos ni dar fechas precisas, el doctor afirmó que se le retiró todo tipo de apoyo económico por parte de la familia de Luis Miguel, sin embargo, sostuvo que Sergio Gallego Basteri, de 34 años, es un hombre "inteligente y trabajador".“Estudió aquí en la Universidad de Guadalajara, en la Escuela de Artes Visuales, pero no pudo terminarla porque tenía que trabajar”, contó.“Sergio vive de lo que puede, de su trabajo”, que precisó ha incluido algunos cursos relacionados con fotografía y otros como chef.Sergio nació cuando Luis Miguel tenía 14 años e iniciaba su carrera artística. Tras la separación de Marcela Basteri y Luis Gallego, mejor conocido como Luisito Rey, papás del cantante, la modelo se llevó al menor de sus hijos con ella a Italia. El pequeño tenía dos años cuando su mamá lo dejó bajo el cuidado de sus familiares y desapareció.Ocho años después, los hermanos Gallego Basteri perdieron también a su padre, entonces Luis Miguel confió la crianza de Sergio al doctor Mario Octavio Fonseca, íntimo amigo de la familia: “Agradezco desde mi alma y desde mi corazón que ese señor, el señor Luis Miguel, me diera la oportunidad de educar a Sergio, que lo amo como si lo hubiera parido”, puntualizó el doctor.Se sabe, además, que Sergio incursionó en el mundo músical en 2008 con la grabación del tema “Car Crash” con un grupo de Guadalajara llamado Decathlon.

A post shared by Luis Miguel La Serie (@luismiguellaserie) on May 6, 2018 at 2:59pm PDT

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.