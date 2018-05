Camila Sodi no se fija en la fama de sus parejas

Ciudad de México– Al igual que su personaje en la serie "Luis Miguel", Camila Sodi señala que nunca ha necesitado de colgarse de la fama de nadie con quien ha andado, pues a ella siempre le ha importado la persona más que la fama de con quien está, informa El Universal.En la ficción de Netflix, Camila da vida a Issabela Camil, con quien "El Sol" tuvo una relación en los 90, personaje al que Sodi describió como independiente y autosuficiente a pesar de ser la novia del artista latino más importante de su tiempo.En la vida real, Camila se ha involucrado amorosamente con hombres que también han sido muy famosos en sus respectivas áreas, ya sea el padre de sus hijos Diego Luna o hace tiempo el futbolista Javier "Chicharito" Hernández.A pesar de que la fama de sus parejas ha sido incluso global, ella nunca se ha reparado en pensar en ello cuando a estados en esas relaciones."Cuando interpretas a un personaje no lo juzgas y cuando estas con alguien no piensas, 'hijole, qué famoso es', 'que suerte tengo' cuando piensas en una relación, piensas en aquello que te gusta de esa persona, en lo último que reparas es en su fama", detalló Sodi a El Universal.La actriz de 31 años confiesa que esto mismo ha hecho que crea que existe un paralelismo entre su personaje en la serie de "LuisMi" y su propia vida, ya que ambas son mujeres que no necesitaron nunca de un hombre famoso o poderoso."Justamente esta mujer (Issabela Camil) no necesitaba nada de él (de Luis Miguel), no era necesario para ella colgarse de la fama de él. Ella tenía su dinero, su vida, solo estaban juntos porque se amaban y creo que esa es una de las razones por las que Luis Miguel ha dicho que ella fue el amor de su vida", detalló.

