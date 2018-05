Sonriente, jovial y con una actitud positiva es que Lucero quiere seguir asumiendo nuevos retos tanto en la música como en su vida personal. La cantante ofreció una conferencia de prensa en donde habló de la música que hace ahora y con la que quiere ser identificada así como de sus recuerdos de la amistad que existió con Luis Miguel.“Yo creo que fue mito. Lo que pasa es que estábamos muy chicos y en esa época no éramos tan avanzados como los chicos de ahora”, dijo sonriente al ser cuestionada sobre si había existido con el cantante una relación, aunque fuera de manita sudada, a lo que añadió: “no nos sudaban las manos, la verdad es que no nos escondimos para darnos besos pero tuvimos una muy padre amistad”.Lucero dijo que de esos años, cuando ambos grabaron una película juntos, lo único que tiene son buenos recuerdos. “A esa edad, cuánto teníamos 14 años y en Acapulco que pasamos muchas semanas de filmación, vivimos momentos muy divertidos que yo recuerde muy padre, es de esas historias que te acuerdas muy bien. Yo no sé si hoy, los jóvenes de 14 o 15 se divierten tanto como nos divertíamos en los 80, yo creo que si, o no sé si se divierten más, pero éramos muy buenos cuates. No pudimos continuar una relación amistosa toda la vida porque él se fue a su trabajo y yo al mío y no hubo la oportunidad de seguir conviviendo”.La intérprete de "Siempre contigo" dijo que aunque no descarta algún día volver a las novelas, a las cuales les tiene mucho cariño, sí regresará este año nuevamente a la televisión de la mano de la televisora de San Ángel.

