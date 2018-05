De la mano de 'juarense'

La actriz mexicana Giovanna Zacarías tiene un año muy activo en el que está por estrenar dos películas que filmó al lado del juarense Joaquín Cosío.Giovanna, con una sólida trayectoria en teatro y cine participa actualmente en la serie de Televisión Azteca ‘Tres Milagros’. En esta serie interpreta a Celina, el personaje antagónico de la trama que se transmite todos los días de lunes a viernes por Azteca 1 (8:30 p.m. hora local)Vía telefónica y a sólo unos minutos de impartir una clase de actuación, la actriz declaró a El Diario lo feliz que se encuentra por estrenar este año dos filmes en los que comparte créditos con Joaquín Cosío, a quien admira profundamente.‘Belcebú’ es el primero de ellos, un thriller dirigido por Emilio Portes donde interpreta a una vidente que lee el tarot.Este año también llega a las pantallas ‘La Ruta de los Caídos’, donde comparte protagonismo con Cosío y Juan Manuel Bernal. Esta última cinta, dirigida por Alejandro Springall (‘Morirse está en hebreo’ y ‘Santitos’), habla de la expulsión china en México que empezó en 1911 y duró casi dos décadas.Giovanna participa también en el largometraje ‘De la Infancia’ de Carlos Carrera, que actualmente se proyecta en las salas de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México y fue ganadora de los festivales de Montreal y Varsovia.Otra de las facetas de Giovanna Zacarías es la dirección y próximamente estrenará su ópera prima ‘Escuela para seductores’, un filme que subraya el empoderamiento de la mujer a través de una comedia representada por hombres.“Esta es una comedia romántica pero no quería que fuera misógina o machista, y en este caso me cercioré de que no fuera así. No quería que se tratara a la mujer como un objeto”.Giovanna dirigió este filme por encargo e indica que está en fase de post producción. Habla de un hombre que tras sufrir una decepción amorosa, se transforma y decide abrir una escuela para seductores. Los protagonistas son Carmen Aub, Andrés Palacios, Juan Ugarte y Fabiana Perzabal.La actriz y directora habló de sus experiencias delante y detrás de cámara.“Como actor uno hace las escenas y se va; como directora te vas involucrando desde el guión hasta que termina el proceso de postproducción.Si es película tuya se puede decir que es un viacrucis muy largo. Sí es muy complicado, pero es importante esa sensación de que lo que hice en un hoja lo convertí en un corto o largometraje”.Agotada, pero satisfecha de su experiencia detrás de cámaras, Zacarías dijo por último que no descarta incursionar nuevamente en la dirección, pero esta vez con un proyecto completamente suyo, por mucho trabajo que implique.¿Dónde la has visto?• Protagonizó el filme ‘Escrito en el Cuerpo de la Noche’ bajo la dirección de Jaime Humberto Hermosillo.• Participó en un videoclip con Alejandro González Iñárritu para el filme ‘Amores Perros’.• Participó en ‘La Leyenda del Zorro 2’ de Martin Campbell.• Participó en la película ‘On The Road’ de Jack Kerouac dirigida por Walter Salles.Algunos de sus logros:• Es egresada del Foro Teatro Contemporáneo, generación 1996-2000.• Estudió ballet clásico, canto, apreciación cinematográfica y música, para incorporarse a la carrera de actuación en el Foro Teatro Contemporáneo, a cargo del fallecido director Ludwik Margules.• Estudió la carrera de Guión en el Centro de Capacitación Cinematográfica.• Ha trabajado junto a reconocidos directores mexicanos como Jaime Humberto Hermosillo, Alejandro González Iñarritú, Carlos Cuarón, Carlos Carrera, Felipe Cazals, Gael García Bernal, Gerardo Tort, Julián Hernández, Carlos Bolado y recientemente con Patricia Martínez de Velasco en su ópera prima ‘Aquí entre nos’.• Es productora de cortometrajes y obras de teatro.• Dirigió el cortometraje ‘Ramona’ (2014), protagonizado por la fallecida actriz Columba Domínguez.• Es maestra de actuación en la escuela de Teatro Casa Azul de Argos.• Es jurado de cortometrajes y ponencias en algunas universidades de Colombia por parte del Festival de Cine de Medellín.

