Toronto, Canadá.- Pañales, mamilas, horarios de escuela, refrigerios, tareas... todo se le junta a Marlo (Charlize Theron) y está a punto de explotar.Madre de tres niños, incluyendo un recién nacido, la protagonista de ‘Tully: Una Parte de Mí’, recibe la sugerencia de su hermano de contratar a una niñera nocturna que le ayude con las labores propias.Entonces llega a su vida Tully (Mackenzie Davies), una joven cuya forma de ver la vida transformará la de Marlo. Se trata del nuevo filme de Jason Reitman (‘Juno: Crecer, Correr y Tropezar’ y ‘Amor en el Aire’), escrito por Diablo Cody (‘Juno...’).“Vuelvo a hacer un filme con Diablo Cody, quien escribe la historia, y me pongo a reflexionar sobre lo mucho que nos hemos entendido en este tipo de hacer mancuernas.“En Juno... hicimos una reflexión sobre la juventud, el nacimiento, los bebés. Ahora hacemos algo más de una madre joven. Me pregunto qué haremos cuando lleguemos a los 50”, señala Reitman.La depresión post parto, los cambios corporales y el estado mental de Marlo son parte de la reflexión en la que se concentraron el director y la escritora de la historia que ya estrenó en Estados Unidos con críticas positivas.La niñera joven, entusiasta y muy enérgica no sólo ayudará a Marlo a cuidar de sus hijos, sino que también se convertirá en su amiga y la voz que tanto le hace falta en su nueva vida.“Nunca está de más ponerse a pensar en las mamás que son heroínas, porque administran el tiempo de una manera tan eficaz, y parece que tienen resultados infalibles”.

