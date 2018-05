Visten Backstreet Boys como Spice Girls

Ciudad de México— Los Backstreet Boys hicieron un homenaje a las Spice Girls, con el fin de celebrar el poder femenino.AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell se disfrazaron del grupo de chicas durante su presentación este martes, en el crucero, Backstreet Boys Cruise.McLean se vistió de Geri Halliwell; Dorough, de Mel B; Carter se disfrazó de Emma Bunton; Richardson, de Victoria Beckham y Littrell, de Mel C.La banda, formada en 1993, en Florida, interpretó éxitos de las chicas como "Wannabe" y "Say You'll Be There", informó E! News.En el show también cantaron el tema "Just a Girl", de No Doubt; "Raise Your Glass", de Pink y "Dude (Looks Like a Lady)", de Aerosmith."Celebrando todo el poder de las chicas que nos ha mantenido estos 25 años #SpiceBoys #BSBCruise2018", escribió en Instagram la banda junto a una foto de ellos caracterizados.