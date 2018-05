Lucha Harvey Weinstein con aseguradora

El productor de cine Harvey Weinstein está luchando contra la aseguradora Chubb Ltd al decir que la compañía debe pagar por su defensa legal contra 11 demandas de acoso o abuso sexual de mujeres en las últimas tres décadas, según un documento de la corte presentado el lunes, publicó Reuters.Los abogados de Weinstein contrademandaron a Chubb, que se niega a pagar la defensa del productor de Hollywood en estos casos.Afirman que el magnate ha pagado a un grupo de aseguradoras de Chubb más de 1 millón de dólares en primas para una cobertura diseñada para protegerlo contra varias demandas demandas."Además, ellos prometieron cumplir sus obligaciones de defensa incluso si las acusaciones contra el señor Weinstein demostraban ser infundadas, falsas o fraudulentas", dijeron los abogados del empresario en el documento.En febrero, Chubb Indemnity Insurance Co y otras unidades de Chubb demandaron a Weinstein y le pidieron a la Corte Suprema de de Nueva York que emitiera un juicio declarando que los términos de las pólizas excluyen defender cargos en ciertas demandas, específicamente en agresión sexual, discriminación y actos intencionales.El co fundador del estudio Miramax y The Weinstein Company era uno de los hombres más influyentes de Hollywood hasta que más de 70 mujeres lo acusaron de comportamiento sexual indebido, incluyendo agresión. El empresario niega las denuncias de violación.Se espera que este martes un socio de Lantern Capital reciba aprobación de un juez de bancarrota estadounidense para comprar los bienes de The Weinstein Co por 310 millones de dólares.Unidades de Chubb emitieron en conjunto 80 pólizas para Weinstein y su familia entre 1994 y 2018, incluyendo una cobertura por responsabilidad personal, dijo la aseguradora en su demanda de febrero.Eso normalmente cubriría los costos legales de defensa contra demandas de daños o perjuicios provocados accidentalmente, pero la aseguradora dijo que la conducta de Weinstein fue intencional.

