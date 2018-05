Conquista 'narco' colombiano a Ninel Conde

Ciudad de México— ¡Ninel Conde ahora sí será un bombón asesino!Esto para la sexta temporada de la serie de El Señor de los Cielos, que se estrena hoy por Telemundo a las 21:00 horas.La cantante asumirá el rol de una villana con su personaje de Evelina, quien será conquistada por El Cabo (Robinson Díaz)."Primero soy muy buena, luego sí soy muy tremenda. Ahí vamos a estar debatiendo entre El Cabo y Aurelio Casillas (Rafael Amaya), a ver qué sucede", reveló la actriz en entrevista, a su paso por la alfombra roja celebrada anoche para presentar el primer capítulo.Aunque no quiso describir más sobre las acciones que tendrá su personaje, la intérprete de "Tú no Vales la Pena" dio a entender que durante el desarrollo de la historia podría mostrar sus habilidades en el manejo de las armas.La intérprete dijo que aceptó este proyecto debido a la reputación que tiene tanto el elenco como la trama en general."Es la primera vez que participo en una narco serie, ya me habían invitado antes a una, no digo el nombre, pero no se pudo dar por mis tiempos, pero es la primera vez."Me motivó la calidad del producto, el éxito que ha tenido, el prestigio, creo que vale la pena, además se adecuó a mis tiempos porque fueron tres o cuatro meses, no fue tanto para meterse al foro y la producción me permitió seguir con mis presentaciones los fines de semana", expresó.Los enfrentamientos comenzarán cuando Evelina conozca a Corina Saldaña (Karla Carrillo), una mujer que su único objetivo será cazar a Aurelio Casillas, esto, si el amor no se presenta como un obstáculo."Mi personaje es un agente de la DEA que está infiltrada con Aurelio Casillas."Es un personaje con muchísima fuerza, muy determinante, con objetivos muy claros, no le teme a nada ni nadie", profundizó Carrillo.La actriz pidió al público que en esta nueva temporada tenga más apertura hacia los nuevos personajes, sin olvidar a los que hicieron historia, como el papel de Mónica Robles, interpretado por Fernanda Castillo."Yo invito a la gente a que se abran a estos nuevos personajes, porque no sólo es el mío, viene mucho más de grandes historias, y que por favor abran sus corazones a nosotros también porque le queremos dar una refrescada a esta serie", añadió Carrillo.