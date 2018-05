Entra al cielo'

Ciudad de México.- Fernando Noriega entrará a la serie ‘El Señor de los Cielos’, pero desconoce si será con su papel de ‘El Rojo’ Flores, que realiza en el spin off ‘El Chema’.Emocionado, pero aún con la duda, el actor de 38 años aseguró que Telemundo le está poniendo una buena inversión a la sexta temporada.“’El Señor de los Cielos’ va a estar increíble”, afirmó Noriega. “Sé que le están metiendo toda la carne al asador, no se sabe si será la última temporada, entonces lo que sí te puedo decir es que están trayendo expertos y gente preparadísima para todo, para cámara, dirigir, para la fotografía, iluminación, están poniéndole finalmente todo a esta temporada”.El actor quien actualmente reside en Los Angeles, comentó en entrevista telefónica que fue llamado por la producción para unirse a esta serie protagonizada por Rafael Amaya, sin saber aún para qué papel.“Hay muchísimas especulaciones. ‘El Chema’, segunda temporada, no hay planes todavía si se va a llevar a cabo, en este momento. Telemundo está haciendo ‘El Señor de los Cielos’, sexta temporada, y me están invitando a participar, originalmente una de las preguntas que yo tuve es si iban a darle juego al mismo personaje de El Chema por tratarse de un spin off”, agregó.“Es una interrogante que hasta el momento no está resulta, hay bastante hermetismo sobre si voy a realizar el mismo personaje o voy a realizar otro; ellos ya tienen un ratito grabando y yo todavía no me integro, entonces todavía no tengo los capítulos, todavía no sé si El Rojo Flores se va a unir al ‘El Señor de los Cielos’”,Comentó que fue por suerte que dio con el proyecto, pues al momento de los castings no pudo asistir.“Estaba en Los Angeles y escuché que iban a hacer el spin off de ‘El Chema’ y me llamó muchísimo la atención porque supe que había sido todo un éxito el personaje, y sabía que la serie de ‘El Señor de los Cielos’ estaba siendo todo un éxito...“En su momento no hubo la oportunidad de audicionar, y pasaron como unos cuatro meses y después me llaman de Telemundo que les faltaba un personaje clave importante. Buscaban a un pelirrojo natural, con ciertas características y no lo habían encontrado; me invitaban a mandar un casting a sabiendas que si me quedaba tenía que teñirme el cabello rojo, entonces me emocionó mucho la idea y audicioné y al poquito tiempo me dicen que había sido elegido”, recordó.