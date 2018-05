El mejor pagado

Los Angeles— El actor británico Daniel Craig cobrará 25 millones de dólares por la próxima entrega sobre el agente 007, una cinta conocida en la industria como ‘Bond 25’, informó Variety.En un reportaje sobre los actores con los mayores sueldos en la industria, la publicación revela que Dwayne Johnson ganará 22 millones de dólares por la cinta de acción ‘Red Notice’, que incluye un bono de un millón por promover el filme en sus redes sociales.Esa es la misma cantidad que cobró Vin Diesel por aparecer en ‘Rápidos y Furiosos 8’, la nueva entrega de la saga que él mismo creó en el año 2001 junto a actores como Paul Walker, Michelle Rodríguez y Jordana Brewster.En la barrera de los 20 millones de dólares también aparece Anne Hathaway por ‘Barbie’, un filme que estrenará en 2020.Esa cifra, detalla la publicación entre las mayores estrellas de Hollywood, como Julia Roberts, Will Smith, Tom Hanks y Jim Carrey, en la década de los 90. Entonces, además, cobraban una serie de extras con base de las ganancias de sus películas.Actualmente, el poder de atracción de los nombres ha disminuido y son únicamente unos pocos quienes pueden aspirar a seguir cobrando esas cantidades.En el caso de Robert Downey Jr., el actor recibió un cheque de 10 millones de dólares por aparecer apenas 15 minutos como Iron Man en ‘Spider-Man: De Regreso a Casa’.Otros intérpretes acceden a recortar su salario por aparecer en obras con cineastas destacados, como es el caso de Leonardo DiCaprio, que cobrará 10 millones de dólares por ‘Once Upon a Time in Hollywood’, lo nuevo de Quentin Tarantino.En los últimos meses, Jennifer Lawrence se llevó 15 millones de dólares con su thriller ‘Operación Red Sparrow’, mientras que Chris Pratt y Bryce Dallas Howard ganaron 10 millones de dólares cada uno por ‘Jurassic World: El Reino Caído’, que se estrenará el 22 de junio.Daniel Craig25 por ‘Bond 25Dwayne Johnson22 por ‘Red Notice’Anne Hathaway20 por ‘Barbie’Leonardo DiCaprio10 por ‘Once Upon a Time in Hollywood’Chris Pratt10 millones por ‘Jurassic World: El Reino Caído’

