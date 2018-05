Va Burt Reynolds a cinta de Tarantino

Los Angeles.- Burt Reynolds, Tim Roth, Kurt Russell y Michael Madsen ultiman los detalles de sus respectivos contratos para incorporarse al reparto de Once Upon a Time in Hollywood, la próxima película de Quentin Tarantino, informó Deadline.Reynolds encarnará a George Spahn, un anciano casi ciego cuyo rancho sirvió de hogar para Charles Manson y su séquito durante los meses previos al asesinato de la actriz Sharon Tate.A cambio, Manson convenció a las mujeres de su grupo a acostarse con el anciano y que le ayudaran con las tareas del día a día.Leonardo DiCaprio y Brad Pitt son los únicos nombres confirmados hasta el momento en el proyecto. Margot Robbie sigue en negociaciones para interpretar a Tate.El filme contará una historia que tiene lugar en Los Angeles en 1969, en el apogeo del Hollywood hippie. Los dos protagonistas son Rick Dalton (DiCaprio), una antigua estrella de westerns televisivos, y su doble de acción Cliff Booth (Pitt).Tate, esposa del director Roman Polanski, fue una de las nueve personas que murieron a manos de Charles Manson y su secta, cuyos crímenes conmocionaron a la sociedad estadounidense.Manson fue condenado a cadena perpetua y falleció el pasado 19 de noviembre a los 83 años.El estreno de esta nueva película de Tarantino, la primera tras Los 8 Más Odiados (2015), está previsto para el 9 de agosto de 2019, fecha en la que se cumplirán 50 años de la muerte de Tate.

