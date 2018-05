F4ntástico regreso

Querétaro.- El regreso de Los Cuatro Fantásticos, nuevas aventuras para los X- Men y la inclusión de más personajes en Infinity War es lo que prepara Marvel en sus próximos números.Así lo reveló C. B. Cebulski, editor en jefe de la compañía, quien se presentó ayer en la Conque durante el último día de actividades.El responsable de las historias del popular sello aseguró que los personajes tendrán nuevos giros y sorprenderán incluso a los más fanáticos, que generalmente ya se han imaginado todo lo que puede ocurrir.“Estos queridos personajes (Los Cuatro Fantásticos) volverán a los cómics y, de verdad, es una de las mejores historias que he leído. Sólo diré que tiene cosas muy inesperadas y estoy seguro de que hará a los fans perder la cabeza”, comentó Cebulski en entrevista.La serie fue cancelada en 2015, pero a partir de agosto próximo se comenzará a editar de manera mensual.Estarán escritas las historias por Dan Slott (una década al frente de la serie Spider-Man) y con los dibujos de Sara Pichelli (Guardianes de la Galaxia, Spider-Man).Si bien se tratará de un nuevo comienzo entre la familia primordial: Reed Richards (el Señor Fantástico), Susan Storm (La Mujer Invisible), Johnny Storm (La Antorcha Humana ) y Ben Grimm (La Mole), una de las novedades será la integración de dos elementos nuevos.“También hay grandes planes para X- Men en la historia de Extermination, pero además habrá algo más que pronto anunciaremos. De momento, también estamos trabajando mucho con Infinity War, para que tenga al más completo universo”, añadió.Desde que asumió el cargo el año pasado, como editor en jefe se ha dedicado a revisar el trabajo de toda la línea de cómics, aunque cree que no debe reestructurar los cimientos con los que trabajan, pues cree en las capacidades del equipo.“Un montón de gente me pregunta qué va a cambiar y si lo voy a hacer mejor. Yo sigo el dicho de: ‘Si no está roto, no lo repares’. Y eso aplica con Marvel, así que confío en el equipo, en los escritores y dibujantes”.No obstante, cree que su responsabilidad es siempre cambiar para bien el universo de los personajes, pues las historias se volverían aburridas si siempre fueran lo mismo.“Los personajes de Marvel tienen ciclos. Hemos visto a los héroes convertirse en villanos y a villanos convertirse en héroes, así debe ser. Asumimos la responsabilidad todos, aunque sabemos que a muchos no les gusta y cada quien tiene su opinión.“Los personajes incluso pueden cambiar de género, repartimos esos poderes y eso hace que la gente siga leyéndonos”, opinó.Cebulski está pendiente de la película Capitán Marvel, que se está filmando en Los Angeles.

