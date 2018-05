Pearl Jam encabezaría el Corona Capital 2018

Ciudad de México– La banda estadunidense Pearl Jam y la británica Arctic Monkeys podrían encabezar el cartel del festival Corona Capital 2018.Aunque faltan meses para la realización del evento, ya se han destapado algunos carteles falsos con las fechas y las bandas que se presentarán en la esperada edición de este año en la CDMX.Los fans se mantienen a la expectativa para saber cuales serán las bandas que participen en el tradicional evento que se realiza en la Curva 4 del Nuevo Autódromo Hermanos Rodríguez.Tras el éxito de la edición del Corona Capital Guadalajara, circulan rumores sobre los actos probables. De esta forma, destacan grupos como Pearl Jam, Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs y Jack White, entre otros.Otros que podrían estar en el Corona Capital 2018 son: Gorillaz, 30 Seconds To Mars, MGMT y Lorde, por mencionar algunas.Del mismo modo, también se podrían sumar otros como Liam Gallagher, blink-182, Kasabian, Kendrick Lamar, Hans Zimmer, Banks, The Lemon Twigs, Melanie Martinez y más.Hay que recordar que el festival ya ha contado con el talento de The Strokes, Interpol, Arctic Monkeys, Muse, The Killers, New Order, The Libertines, Pixies, Primal Scream, Florence + The Machine, Death From Above 1979, RATATAT, The Black Keys, Jake Bugg, Massive Attack, Jack White, Kings Of Leon y The Horrors, entre otros.