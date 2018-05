Cannes inicia entre el drama del acoso y la lucha con Netflix

Cannes– Los actores Javier Bardem y Penélope Cruz inauguran la 71ra edición del Festival de Cine de Cannes con Todos lo saben (Everybody Knows), una cinta en español del director iraní Asghar Farhadi que compite por la Palma de Oro. Pero gran parte del drama en el evento de este año se desarrolla fuera de la pantalla.La sombra del desprestigiado magnate del cine Harvey Weinstein acecha a Cannes este año. Por dos décadas Weinstein fue una figura omnipresente en el festival, donde habrían ocurrido varios de sus presuntos crímenes sexuales. Este año, Cannes ha establecido una línea directa para víctimas de acoso sexual.Thierry Fremaux, el director del evento, ha dicho que las revelaciones sobre Weinstein tomaron a los organizadores por sorpresa y los obligaron a examinar sus propias prácticas y a hacer más por mejorar la igualdad de género."Lo que emergió en Cannes debe pelearse en Cannes", dijo Marlene Schiappa, secretaria de estado de Francia a cargo de la igualdad de género, a una televisora local este martes.Este año varias integrantes del movimiento Time's Up forman parte del jurado, incluida Cate Blanchett como presidenta. Entre quienes decidirán quién se lleva la Palma de Oro están Ava DuVernay, Kristen Stewart y Lea Seydoux, quien ha dicho que Weinstein la incomodó con sus insinuaciones sexuales.También son miembros del jurado la cantautora burundesa Khadja Nin, el cineasta ruso Andrey Zvyagintsev, el director canadiense Denis Villeneuve, el director francés Robert Guediguian y el actor chino Chang Chen.Durante las próximas dos semanas verán las 21 películas que compiten por el máximo premio, incluyendo nuevos estrenos de Spike Lee, Pawel Pawlikowski y Jean-Luc Godard. Tres de las 21 cintas fueron dirigidas por mujeres: Nadine Labaki, Eva Husson y Alice Rohrwacher.Cannes ha sido criticado por años por no seleccionar más obras de directoras. Solo una cineasta, Jane Campion, se ha alzado con la Palma de Oro.Los meses previos al festival han estado plagados de controversia.Luego que dos películas de Netflix se proyectaron en competencia el año pasado —generando protestas de los exhibidores franceses— la junta directiva de Cannes decidió que para competir, una película debe tener distribución en Francia. Las leyes francesas evitan que una película que se exhibe en las salas de cine llegue a los servicios de streaming antes de los tres años.Al poder solo mostrar sus cintas fuera de competencia, Netflix retiró sus producciones de este año. Varios títulos del servicio, incluyendo Roma, del mexicano Alfonso Cuarón y la cinta de Orson Welles recientemente terminada, The Other Side of the Wind, iban a estrenarse este año en el festival. Desde entonces, ambas partes han expresado algo de pesar sobre su desacuerdo.También se prevé la ausencia de dos cineastas que viven bajo arresto domiciliario en sus respectivos países. El festival ha pedido que se hagan excepciones para que el director ruso de cine y teatro Kirill Serebrennikov y el cineasta iraní Jafar Panahi puedan asistir a los estrenos de sus películas, pero eso parece poco probable.En la sección Un Certain Regard está Rifiki, una romance lesbiano de Kenia que ya fue prohibido en ese país.Pero el provocador cineasta danés Lars von Trier regresará al evento años después de haber sido declarado persona non grata por decir en chiste que era nazi y que simpatizaba con Hitler. Su filme The House That Jack Built es protagonizado por Matt Dillon y Uma Thurman.También de regreso en Cannes: Star Wars. La cinta derivada sobre Han Solo, Solo: A Star Wars Story, tendrá su estreno mundial en el festival el 15 de mayo.