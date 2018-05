Cuando Jhonny Depp se pone ebrio y agresivo en los rodajes

Johnny Depp vuelve a las andadas. Al menos, así lo recoge Page Six, basándose en el testimonio de un compañero del último rodaje en el que trabaja el actor, el de 'LAbyrinth'. Allí, aseguran que agredió a un trabajador y le instó a que le devolviera el golpe."Te pago 100 mil dólares si me pegas ahora mismo", recogen en el citado medio que gritó a su compañero tras propinarle un puñetazo. En el mismo se asegura que el intérprete podría haber consumido alcohol, lo que le habría llevado a tener esta actitud.De hecho, en Page Six relatan cómo varios miembros del rodaje le acusan de haber convertido el ambiente de trabajo en "tóxico" tras acudir, en más de una ocasión, ebrio a su puesto. "Fue demasiado. Johnny se saltó todas las directrices, alargó el tiempo de rodaje y discutió con los productores. Cuando le dijeron que no se podían rodar más escenas, atacó a mi compañero", recoge la página web.El representante de Johnny se ha apresurado a emitir un comunicado para emitir su versión de los hechos. "Un rodaje es un poco estresante y las historias se acaban exagerando, pero los hechos no ocurrieron de esa forma", asegura en un escrito en el que pone en valor que su cliente es "un gran profesional que cuida a sus compañeros".No es la primera vez que Depp se enfrenta a una polémica de estas características. De hecho, su matrimonio con Amber Heard estuvo marcado por historias de corte similar que llevaron a que ella, finalmente, decidiera poner punto y final a su relación.

