Los 12 datos sobre la secuela de 'Infintiy War'

La sensación no es muy agradable, prácticamente un año para el estreno de la continuación de Infinity War (aunque aquí les tenemos buenas noticias que leerán en nuestra lista). Y luego de ese final que a todos dejó con un sabor amargo, la desesperanza se recrudece. Afortunadamente contamos con los magnánimos amigos de Chilango que prepararon una lista de las 12 cosas que ya sabemos de Avengers 4 para paliar tu sed y ahora te las compartimos.Por el momento se maneja la versión de Avengers: Untitled o Avengers 4, esta segunda ha cobrado fuerza. También una versión de que se llamaría Avengers Forever, luego de que este título se añadiera recientemente a ComiXology. No olvidemos que circularon por Internet imágenes de la filmación de la segunda parte donde el Capitán América (Chris Evans) aparece con uno de sus trajes originales y no la versión esa como de Avenger renegado que le pusieron en Infinity War.Marvel anunció el estreno oficialmente para el 3 de mayo de 2019, pero podría adelantarse, tal como sucedió con Infinity War gracias a la intervención de Robert “Rockstar” Downey Jr. Tenemos fe en que así sea.“Si no está roto, para qué arreglarlo”, dicen por ahí, y tras el cuadrangular que Marvel pegó con Infinity War, los directores Joe y Anthony Russo y los guionistas Christopher Markus y Stephen McFeely estarán de vuelta para la siguiente entrega.Además, estas dos películas se escribieron y filmaron de manera continua, así que seguro tendrá el mismo tono que tanto te gustó de Infinity War. Recientemente, los guionistas hablaron con THR y dijeron que la próxima película es «mejor y más grande» que lo que vimos en la primera parte, así que ya podemos ir sobándonos las manos.Marvel ha hecho un magnífico trabajo conservando el secreto de lo que veremos en la secuela, pero Internet sabe hacer su magia también, y algunos detalles ya se han filtrado. Se sabe que Avengers 4 será una especie de final para todo lo que Marvel ha construido desde que inició su universo fílmico con Iron Man en 2008.Kevin Feige, la mente maestra detrás de todo esto, dijo en alguna ocasión que habrá un antes y un después de Avengers 4, aunque no será en la manera en la que todos esperamos. Esto nos hace pensar un millón de posibilidades, desde la muerte definitiva del equipo original de los Vengadores, un cambio en la línea del tiempo, y más.En todo el asunto de Infinity War hubo un componente que estuvo bastante desperdiciado: la Gema del Tiempo. Solo la usa Thanos al final y más o menos la usa Dr. Strange para viajar mentalmente al futuro. Pero una poderosa teoría surgida de las fotos que les mencionamos del rodaje en las que se ven al Capitán América con el traje original que uso durante la batalla de Nueva York, hacen pensar que esas podrían ser retrospectivas o un auténtico viaje en el tiempo.En otras fotos, también podemos ver a Thor en la misma escena, con el cabello largo como lo traía en esa película. Lo raro es que vemos a Tony Stark usando ropa de civil y con el cabello medio güero y a Ant-Man. ¿Será que Stark y Ant-Man son quienes viajen en el tiempo? ¿O alguien está jugando con la realidad? Después de todo tenemos dos gemas que pueden afectar estos dos aspectos: tiempo y realidad.Otra teoría sobre esas imágenes descartan un viaje en el tiempo y acuden a la retrospectiva en realidad aumentada. Algo similar a lo que sucedió con Civil War cuando Tony Stark tiene un flashback de sus padres. Tony explica que ese recuerdo lo puede revivir gracias a una nueva tecnología que inventó llamada B.A.R.F. Esta tecnología permite reproducir recuerdos en realidad aumentada y quizás sea eso lo que representan esas imágenes de la filmación que retoman la batalla de Nueva York contra los Chitauri.Esta es bastante obvia, aunque la gente de Marvel se encargó de dejarlo clarito cuando al final de la escena post-créditos se lee claramente “Thanos regresará…”. Queda abierta la posibilidad de que el cruel tirano deje de ser un villano, pero tendremos que esperar a ver Avengers 4 para descubrirlo.Aunque el hacha Stormbreaker que forjó en Nidavellir con la ayuda de Eitri se le ve bien al Dios del Trueno, Thor no es lo mismo sin su martillo Mjolnir que es destruido por su media hermana Hela (media hermana en el Universo Fílmico, porque en el cómic es hija de Loki) en Thor: Ragnarok. Afortunadamente una imagen del set de filmación donde podemos ver que un cura de una iglesia está sosteniendo el arma icónica promete que la veremos de vuelta. No sabemos si esta arma esté de regreso gracias a un viaje en el tiempo o que quizás solo lo veamos en un flashback.En una nota anterior mencionamos cómo las muertes que provocó Thanos al obtener todas la gemas, podrían ser revertidas. Esta suposición se basa, sobre todo, en que muchos de los personajes tienen secuelas confirmadas (Black Panther, Spider-Man y los Guardianes de la Galaxia). Pero lo interesante será descubrir cómo los regresan en la historia.Ya mencionamos que en los cómics, la Gema del Alma alberga un mundo donde se encuentran todas las almas que la gema absorbe, por lo que todos estos héroes podrían estar ahí.Sin embargo, en una entrevista con Buzzfeed News, los escritores comentaron que Avengers 4 no hará lo que todos esperamos que haga. «Además … [las muertes son] reales. Solo quiero decirte que es real, y cuanto más pronto aceptes eso, más pronto podrás pasar a la siguiente etapa del duelo».Clint Barton, el personaje interpretado por Jeremy Rener, no aparece en Infinity War y eso desconcierta un poco. Ya les habíamos dicho que en Civil War el junto con Ant-Man son los únicos que optaron el arresto domiciliario y quizá de ahí venía la ausencia. Pero una nueva teoría asegura que Clint Barton volverá en Avengers 4, pero no como Hawkeye, sino como Ronin, una especie de Avenger Ninja. Todo esto sale después de algunas imágenes del set en las que podemos ver al actor, Jeremy Rener, con un traje muy parecido al que usa en los cómics bajo el nombre de Ronin.Es cierto que Infinity War es la película con más superhéroes; sin embargo, Avengers 4 podría superarla. De acuerdo con una entrevista que tuvo Sebastian Stan, que da vida a Bucky, con The Independent, habrá una escena en particular en la que se juntan prácticamente todos los personajes de Marvel. Es algo tan asombroso que les costó tres meses planearla para tener a TODOS en ella.Y como si la cuenta de personajes que se mostrarán en la película no fuera suficiente, tendremos nuevos miembros de la familia. De cajón ya sabemos que Captain Marvel interpretada por Brie Larson estará en la mezcla. También, Ant-Man no llegará solo. Vendrá acompañado de Wasp, Hank Pym y la Wasp original, Janet van Dyne. Con toda la ayuda que necesitan los Vengadores, estos personajes son más que bienvenidos.