Odian en redes a Luisito Rey

Ciudad de México— Luisito Rey, padre de Luis Miguel, no para de recibir críticas y odio a través de las redes sociales, pues en ‘Luis Miguel, La Serie’, se muestra cómo maltrató y explotó a su hijo desde muy pequeño.La producción emite un capítulo por semana, cada domingo a través del servicio de streaming Netflix, por lo que es momento cuando el tema se vuelve tendencia.“No odio a nadie, sólo los domingos al papá de Luis Miguel”, compartió el usuario @LichaWonderland.También varios internautas hicieron listas de los españoles que más hicieron daño a México, donde Luisito Rey ocupa el primer lugar, seguido de Hernán Cortés.“Luisito Rey: La peor persona que ha tocado tierras mexicanas”, fue otro de los comentarios publicados, esta vez por el usuario de Twitter @DimeAlets.El nombre Luisito Rey se hizo tendencia en la red social de pájaro azul, donde la gente no paró de compartir comentarios de alegría por un nuevo capítulo de la serie, al mismo tiempo que odio por el padre de ‘El Sol’.Polémica con DurazoEl tercer capítulo de la sere aborda uno de sus temas más polémicos, como lo es el vínculo que Luisito Rey tuvo con Arturo ‘El Negro’ Durazo, jefe del Departamento de Policía y Tránsito de la Ciudad de México durante el gobierno de José López Portillo.Una escena del capítulo situada en 1981, muestra como el padre del cantante (Óscar Jaenada) le pide a Andrés García (León Peraza) que le presente a ‘El Negro’, debido a su interés de que Luis Miguel pueda cantar en la boda de Paulina (Sofía Castro), la hija del presidente.Al realizarse este encuentro, Durazo muestra atracción por Marcela Basteri (Anna Favella), madre del intérprete, pero contrario a lo que se pensaría sobre la reacción de Luis Rey, éste presiona a su esposa para que lo seduzca con la finalidad de impulsar el éxito de la carrera de su hijo; sin embargo, ella se niega. No obstante, ambos hombres llegan a un acuerdo a las espaldas de Marcela.Tras este convenio, Luis Miguel llega a presentarse en la boda de Paulina donde Marcela y Arturo se reencuentran. Él vuelve a coquetearle y ella termina enfrentando a su esposo.En la vida real, se rumora que fue gracias a Arturo Durazo que Luis Miguel pudo impulsar su carrera tras recibir favores sexuales, inclusive que él financió su disco debut ‘Un Sol’. En la boda de la hija de López Portillo, en ese evento pudo conocer a Emilio Azcárraga Milmo, fundador de Televisa, y directivos de EMI Capitol, y por si fuera poco, también logró presentarse por primera vez en el show ‘Siempre en Domingo’ del fallecido Raúl Velasco.

