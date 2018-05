Ciudad de México– Un 7 de mayo nacieron los actores Gary Cooper, Ari Telch, Eva Duarte de Perón y Tony Leblanc; los cantantes Thelma Houston y Lluís Llach; el merenguero dominicano Fernando Villalona y el baterista de la banda británica Arctic Monkeys, Matt Helders, además del cineasta Ishiro Honda. Asimismo murieron el actor Douglas Fairbanks Jr., el músico Xavier Montsalvatge y el realizador Luis Calvo Teixeira. En esta misma fecha se publica por primera vez la tira Batman, informa Notimex.1901.- Nace el actor estadunidense Gary Cooper, llamado en realidad Frank James Cooper. Una de las máximas estrellas de Hollywood, entre 1925 y 1961 filmó 95 películas. Ganador de tres premios Oscar por su actuación en los filmes "Adiós a las armas", "El sargento York" y "Solo ante el peligro". Muere el 13 de mayo de 1961.1909.- Nace el físico estadunidense Edwin Herbert Land. En 1937 crea la Corporación Polaroid, que dirige como presidente y jefe de investigación. Creador de la fotografía instantánea "Polaroid", la cual hace realidad en 1947 con un sistema propio. En su empresa también se producen filtros infrarrojos, lentes de adaptación y visores de armas utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. Comercializa, además, un microscopio para ver células vivas con su color natural. Muere el 1 de marzo de 1991.1911.- Nace el director de cine japonés Ishiro Honda. Conocido por sus películas tokusatsu (/de efectos epeciales), en las que se incluye la saga “Godzilla”. Dirige dramas como “La perla azul”, documentales sobre la naturaleza y cintas de ciencia ficción. Humanista, pacifista, es el primer cineasta de Japón en utilizar la fotografía submarina. Director del estudio Toho entre los años 50 y 60. Asistente de Akira Kurosawa en sus últimos cinco filmes. Muere por cáncer de pulmón el 28 de febrero de 1993.1917.- Nace el actor británico David Tomlinson. Conocido por el papel de "George Banks" en la película "Mary Poppins" y el de "Emelius Browne" en "La bruja novata", también actúa en “Cupido motorizado”. Desarrolla una prolífica carrera en teatro Muere el 24 de junio de 2000.1919.- Nace la actriz argentina Eva Duarte, quien al casarse con el general Juan Domingo Perón cambia su nombre por el de Eva Perón. Al ganar su esposo las elecciones en 1945, crea una fundación con su nombre que reparte ayuda a las personas más necesitadas. En 1949 crea el Partido Peronista Femenino. Dos años después publica su autobiografía, “La razón de mi vida”. Muere el 26 de julio de 1952, tras lo cual su cuerpo es secuestrado y enviado a Europa; sus restos son devueltos a Argentina en 1975. Su vida inspira una película y una comedia musical de Andrew Lloyd Webber.1922.- Nace en Roma el actor Raimondo Vianello. Participa en filmes como "Cinco marineros contra cien chicas", de Mario Mattoli; "Llegaron los marcianos", de Franco Castellano, y "Los magnates", de Lucio Fulci. Muere en Milán el 15 abril de 2010.1922.- Nace el actor, director y humorista español Tony Leblanc, llamado en realidad Ignacio Fernández Sánchez. Pionero de la televisión en España; durante los años 50 y 60 compagina su carrera cinematográfica con especiales de humor, actuaciones cómicas varias y algunos programas propios. Actúa en 100 cintas, entre ellas “Las chicas de la Cruz Roja” y “Amor bajo cero”. Muere el 24 de noviembre de 2012.1939.- Nace el cantante Jimmy Ruffin. Vocalista estadunidense del género rythm and blues, famoso por temas como “What becomes of the brokenhearted”, “I’ve passed this way before”, “Hold on to my love” y “Don’t you miss me a little bit, baby”. Integrante del grupo The Style Council. Participa en series como "The Dave Cash radio show", "Decidedly dusty" y "Beat-club". Hermano mayor de David Ruffin, primera voz del grupo The Temptations. Muere el 17 de noviembre de 2014.1939.- Nace el director de cine, actor y guionista italiano Ruggero Deodato. Famoso a partir de los años 70 por la realización de la película "Holocausto caníbal". Sus películas resultan desagradables para ciertos grupos debido a la extrema violencia y crueldad que muestran hacia los animales; han sido censuradas y prohibidas en algunos países.1939.- En el número 27 de la historieta "Detective comics" se publica por primera vez la tira "Batman". Este personaje se da a conocer con la narración y dibujos de unos jóvenes de 25 y 22 años, Bill Finger y Bob Cane, respectivamente.1944.- Nace en Noruega la actriz, fotógrafa y terapeuta Eva Johanne Chegodayeva Sakonskaya, verdadero nombre de Ava Taurel, después conocida como Eva Norvind. En su adolescencia es conejita de la revista "Playboy", debuta en cine a los 17 años. Viaja a Canadá, estados Unidos y México, donde filma siete películas y se convierte en “sex symbol” del cine mexicano. Se gradúa como consultora psicosexual, crea la Empresa Teruel proveedora de material relacionado con el sexo. Madre de la actriz Nailea Norvind. En 1997 presenta un filme autobiográfico, “No lo hagas por amor”. Muere el 14 de mayo de 2006.1946.- Nace la cantante estadunidense Thelma Houston. La fama le llega con el tema "Don’t leave me this way", melodía clásica del soul y del philly soul de los años 70. En 2000 aparece en el especial de la cadena VH1 100 Greatest Dance Songs. En 2017 participa en los Premios Anuales de Héroes y Leyendas.1948.- Nace en Girona, España, el cantautor, viticultor, político y escritor Lluís Llach. Uno de los artistas más representativos de la etapa de la transición, sobresalen sus temas “La gallineta”, “El bandoler” y sobre todo “L’estaca" que en este 2018 cumple 50 años, con más de 200 versiones en 20 idiomas; estos son himnos contra el fascismo, la tiranía y símbolo de reivindicación. Reconocido por defender y solo cantar en catalán, pese a la prohibición del gobierno de Francisco Franco. Comienza su carrera en el grupo Els Setze Jutges. Autor de más de 150 temas, compone partituras, música para películas como “El ladrón de niños”, cantatas, musicaliza poemas, abanderado dela “nova cançó”. Actual diputado en el Parlament. En 2018 recibe el Premio Enderrock d’Honor.1955.- Nace el merenguero dominicano Fernando Villalona, conocido como "Fernandito" o “El mayimbe”. Colabora con Wilfrido Vargas, luego forma su propia orquesta. Graba más de dos decenas de discos, entre sus éxitos se encuentran: "Lágrimas para un recuerdo", "Tabaco y ron" y "Un hombre feliz".1956.- Nace la compositora inglesa Anne Dudley. Forma junto a Trevor Horn el grupo vanguardista The Art of Noise. Destaca por la versión que hace, cantada por Tom Jones, del tema "Kiss", de Prince. Su mayor éxito como compositora y arreglista lo consigue con el Oscar por la banda sonora de "The full monty".1961.- Nace el músico galés Philip Anthony Campbell. Guitarrista de la banda de heavy metal británica Motörhead, desde 1984. Antes forma parte del grupo Persian Risk.1962.- Nace el actor mexicano de teatro, cine y televisión Ari Telch. Debuta en teatro en 1983, luego actúa en telenovelas como “Muchachita”, “Imperio de cristal”, “La candidata”, causa furor con "Mirada de mujer". En 2010 festeja 25 años de carrera con la obra "El contrabajo" y en 2018 presenta la obra “D’Mente”, relacionada la bipolaridad que padece. Relacionado con Ninel Conde, Susana Zabaleta y Kate del Castillo.1966.- Nace en Roma, Italia, Lorenzo Quinn, hijo del actor Anthony Quinn. Después de desarrollarse por un tiempo como pintor incursiona en la escultura. Cuenta con diversas exposiciones en lugares como Inglaterra, España, Francia y Bélgica.1968.- Nace la actriz estadunidense Nora Louise Kuzma, mejor conocida como Traci Lords. Engaña a productores y fotógrafos al afirmar que era mayor de edad, pero desde los 15 años participa en campañas, videos, fotografías y películas pornográficas con el mote de “la princesa del porno”, lo cual genera en 1986 uno de los escándalos judiciales más grandes de la historia estadunidense. Crea la casa productora TLC de cine para adultos. Publica su biografía “Traci Lord: Underneath it all”. Ya como actriz participa en cintas como “Crazy baby” y “Zack and Miri make a porno”, además de lanzar un disco.1971.- Nace el músico noruego Reidar Horghagen. Baterista del grupo Immortal e Hypocrisy, cuyas influencias parten de bandas como Judas Priest, Motörhead, Kiss, AC/DC y Metallica. A los 21 años funda la banda de heavy metal Lost At Last.1977.- El tema "L’oiseau et l’enfant", de Marie Miriam, gana por Francia la XXII Edición de Eurovisión celebrada en Londres.1978.- Nace el músico noruego "Nagash" o "Lex Icon", seudónimos de Stian Arnesen. Toca la guitarra, el bajo, la batería y el sintetizador. Gana reputación en la escena del black metal, bajista de Dimmu Borgir de 1996 a 1999. Luego se concentra en The Kovenant, al mismo tiempo cambia el estilo musical de la banda de black metal a industrial metal.1986.- Nace el músico británico Matt Helders, baterista de la banda británica Arctic Monkeys. Además de corista en los temas "You probably couldn’t see for the lights but you were looking straight at me", "I bet you look good on the dancefloor", "Teddy Picker" y "Dis for dangerous".1994.- La Universidad del Sur de California (USC) entrega doctorados honoris causa a la cantante de jazz y blues Ella Fitzgerald, y a los cineastas estadunidenses Steven Spielberg y George Lucas.1995.- Muere la guionista y cineasta argentina María Luisa Bemberg. Dirige películas como "Señora de nadie" y "Camila". Dona parte de su pinacoteca al Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina. Nace el 14 de abril de 1922.2000.- Muere a los 90 años el actor, productor y empresario estadunidense Douglas Fairbanks Jr. Considerado uno de los primeros héroes del cine de acción. Participa en más de 90 filmes como "Robin Hood", "La marca del Zorro", "El ladrón de Bagdad", "Catalina la Grande" y "Simbad el marino". Nace el 9 de diciembre de 1909.2001.- Se da a conocer que el cantante estadunidense Michael Jackson pondrá a la venta los derechos de las 251 canciones de The Beatles que compra el 6 de septiembre de 1985 por un valor de 47 millones de dólares.2001.- El británico George Harrison, exintegrante de The Beatles, es operado en Estados Unidos por el cáncer de pulmón que padece. Le diagnostican varios tumores, de los cuales se trata, pero uno de ellos se le reproduce; el 29 de noviembre de 2001 muere en Los Ángeles, a la edad de 58 años, rodeado de su familia.2002.- Muere a los 90 años el músico catalán Xavier Montsalvatge, destacado por su importante labor como crítico. De su vasta producción destacan "Sinfonía mediterránea" y "Cinco canciones negras". Nace el 11 de marzo de 1912.2006.- La película argentina "Iluminados por el fuego", de Tristán Bauer y que trata sobre la Guerra de las Malvinas, gana en el Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York. El documental mexicano-estadunidense "Maquilapolis" recibe mención especial.2006.- La cantante colombiana Shakira se convierte en la triunfadora de los Premios Alma, al ganar dos galardones por Mejor Álbum en Español y por Actuación Femenina más Sobresaliente de 2005.2008.- La cantante británica Amy Winehouse es puesta en libertad bajo fianza, tras pasar unas horas en prisión por posesión y presuntos delitos relacionados con las drogas, por lo que deberá presentarse de nuevo ante la policía en mayo de ese año.2008.- El actor mexicano Luis Felipe Tovar enmudece y se muestra al borde de las lágrimas, durante el homenaje que le brindan los organizadores del cuarto Festival Internacional de Cine de Acapulco (FICA) por sus 30 años de carrera.2010.- El cantautor panameño Rubén Blades niega haber establecido un arreglo económico con el puertorriqueño Willie Colón, quien lo demanda por supuesto incumplimiento de un pago de 115 mil dólares.2012.- Durante el programa “The coversation” con Amanda de Cadenet, la cantante estadunidense Lady Gaga cuenta que la época más difícil de su vida fue cuando era adicta a la cocaína. “La droga era mi amiga”; era una manera terrible de llenar el vacío en mi vida, pero era irreal, declara.2013.- Los raperos Devin Copeland y Mareio Overton demandan a Justin Bieber y a su mentor, el cantante Usher por la autoría de la canción "Somebody to love".2014.- La galería Ross Art Group, de Nueva York, anuncia la primera exposición en Estados Unidos de la serie de dibujos "Drawn Blank" (dibujado con vacíos), creada por el legendario músico Bob Dylan.2015.- Muere el director, realizador y guionista de televisión español Luis Calvo Teixeira, quien dirigió la serie musical "Horas doradas", en el que aparecen Rocío Jurado y Frank Sinatra, entre otros artistas, además de varias telecomedias como "Viaje alrededor de una pareja". Nace en 1936.2015.- Muere el actor, guionista y director Aitor Mazo. Debuta en el cine con "Lauxeta, a los cuatro vientos" y participa en otras cintas como "Vacas", "Todos a la cárcel", "Airbag" y "La comunicad", entre otras. Nace en Bilbao el 28 de julio de 1961.2016.- La banda de rock australiana AC/DC inicia en Lisboa su gira europea con Axl Rose, líder de Guns N’ Roses como vocalista en sustitución de Brian Johnson.2017.- En el marco de la Convención de Cómics y Entretenimiento Conque, celebrada en la ciudad mexicana de Querétaro, el actor y creador de cómics Stan Lee y el actor británico Tom Holland, quien protagoniza la nueva versión de la película “Spider-Man”, se presentan ante miles de fanáticos reunidos en el teatro Metropolitano, dentro del recinto Querétaro Centro de Congresos, aen donde también acudió como invitada la actriz Laura Harrier, quien interpreta a “Liz Allan” en la mencionada cinta de Marvel.