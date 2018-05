Alejandro Sanz se disculpa públicamente con su hijo

Ciudad de México– Alejandro Sanz aprovechó su popularidad en redes sociales para pedirle perdón públicamente a su hijo Alexander, nacido en 2003 fruto de una relación extramarital con la estilista puertoriqueña, Valeria Rivera, mientras estaba casado con la modelo mexicana Jaydy Michel.En una publicación de Instagram hecha el domingo, al intérprete de 'Amiga mía' se le puede leer muy arrepentido por no haber asistido al concierto en el que participó el adolescente de 15 años."El otro día le prometí ir a ver su concierto de jazz pero le fallé y con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvidé su concierto", dice en su extenso mensaje.Por este grave error, el cantante se vio casi obligado a que todo el mundo supiera lo mucho que está orgulloso de su hijo, al cual llenó de elogios para tratar de ganárselo de nuevo."Porque no hay nada que quiera más que tú. Y porque eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto...".Para finalizar su publicación, el músico de 49 años termina diciendo que es un desmemoriado y que espera poder compensárselo siendo el papá que merece."Espero que disculpes a tu padre desmemoriado, que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces. Te amo con locura".El post está complementado con el hashtag #ASerPapaNoSeTerminaDeAprenderNunca.En tan sólo un día la fotografía tuvo 138 mil 474 'me gusta' y casi 5 mil comentarios.El desliz que Sanz tuvo con la mamá del joven terminó su matrimonio con Jaydy Michel, quien desde el 2006 está casada con el jugador mexicano Rafa Márquez, padre de su segundo hijo.Sin embargo, la modelo sigue llevándose bien con el músico, incluso aprovecha sus redes sociales para felicitarlo por sus triunfos.

A post shared by jaydymichel (@jaydymichel) on Nov 17, 2017 at 6:09pm PST

A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz) on May 5, 2018 at 10:59pm PDT

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.