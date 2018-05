Afirman que sufría demencia

Ciudad de México— Robin Williams, quien se quitó la vida el 11 de agosto del 2014, luchaba contra un desorden mental el cual no le fue diagnosticado inmediatamente, lo que le causó extraños síntomas, como la demencia.Todo esto fue revelado en una nueva biografía escrita por Dave Itzkoff y titulada ‘Robin’, publicó Deadline.Según el libro, los extraños síntomas absorbieron toda su vitalidad y la demencia lo llevó a atentar contra su propia vida.Inicialmente a Williams se le diagnosticó con Mal de Parkinson, pero su comportamiento durante su último año de vida no era característico de dicha enfermedad, por lo que algunos culpaban a las drogas y al alcohol de sus problemas.Un neuropatólogo fue quien diagnosticó correctamente al actor, quien sufría en realidad de demencia con cuerpos de Lewy.La llamada demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad degenerativa que afecta a las neuronas y es muy difícil de diagnosticar y tratar.Los síntomas incluyen deterioro del cerebro, parecido al del Alzheimer, lentitud de movimientos y temblores, como en el Parkinson y alucinaciones, delirios o respuestas anormales a diversas medicinas.La enfermedad afectaba además a su memoria, emociones y pensamiento.Punto críticoWilliams llegó a su punto crítico cuando grabó ‘Una Noche en el Museo 3: El Secreto de la Tumba’, empezaba a llorar sin control, olvidaba sus diálogos y no podría caminar bien.“Lloraba en mis brazos al final de las jornadas. Era horrible. Horrible. Le dije a su gente: Soy maquillista. No tengo la capacidad de lidiar con lo que le pasa”, contó Cheri Minns al autor de la biografía.Cuando Minns le sugirió a Williams volver a hacer comedia de estandup para combatir su depresión, el actor no escuchaba.“No puedo, Cheri. Ya no se cómo. Ya no se cómo ser gracioso”, le contestaba.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.