Malas críticas, buena taquilla

Ciudad de México— Con todo y que algunas críticas a su película ‘¡Hombre al Agua!’ (‘Overboard’) no le favorecieron en su debut en Estados Unidos, la cinta de Eugenio Derbez obtuvo el segundo lugar, con 14.8 millones de dólares, sólo debajo del blockbuster ‘Avengers: Infinity War’ (112.5 millones).En entrevista, el actor aseguró vía telefónica que le emociona confirmar que sus golpes taquilleros anteriores (‘No se Aceptan Devoluciones’ y ‘How To Be a Latin Lover’) no fueron una cuestión de suerte, aunque lamenta las reseñas negativas que ha tenido, mismas que atribuye a una reacción al ambiente hostil hacia los latinos.“No es un triunfo mío, es un triunfo de los latinos y los mexicanos en Estados Unidos. Lo que está sorprendiendo es que se llenen las salas con un desconocido. Hacer esto, con un presidente como (Donald) Trump, que ha exacerbado todo el odio, que ha sacado a flote a todos estos racistas, es aún más difícil.“Debo confesar que algunas críticas en periódicos se ve que les duele... Cuestionan que ‘Overboard’, que es una comedia americana, tenga a un latino, que se hable tanto español... ¡Que se amuelen! Los latinos estamos pisando fuerte allá”, expresó.‘¡Hombre al Agua!’ logró la apertura más exitosa para Derbez en EU. Y también representa el mejor estreno para el estudio Pantelion Films en ese territorio.Según Derbez, estiman que alcance cifras finales similares a ‘No se Aceptan Devoluciones’, que logró en toda su corrida 44.4 millones de dólares, aunque no sabe si lograrán superarlas.“Cuando me fui a Estados Unidos todo el mundo estaba con la expectativa de si había sido una audiencia cautiva o un golpe de suerte. Luego vino ‘Latin Lover’ y ahora ‘Overboard’... Y se ha confirmado que no fue suerte.“Pero es un récord de la gente, ellos han roto los récords, no es un triunfo de una sola persona”, resaltó.A pesar de conquistar nuevamente la taquilla en el país vecino, el también director rechaza el título de estrella de Hollywood.“Yo preferiría que no me llamen así. Pertenecer a Hollywood es una suma de muchas cosas, muchas películas, sería mala suerte ser estrella.“Voy empezando apenas... todo lo que he hecho ha sido con mucho cariño. Es un orgullo poner el nombre de México en alto, si ven la película, se darán cuenta que la bandera de México está en primer plano muchas veces”.‘¡Hombre al Agua!’ se estrena este jueves en México, por lo que Eugenio ya se alista para la premier de este martes en un cine de Polanco, en la que también desfilará su coestrella, Anna Faris. Ambos comienzan hoy a promover el filme en la Ciudad de México.AÑO PELÍCULA APERTURA SALAS2018 ¡Hombre al Agua! 14.8* 1,6232017 How To Be a Latin Lover 12.2 1,1182013 No Se Aceptan Devoluciones 7.8 3482011 No Eres Tú, Soy Yo 0.5 226* cifras en millones de dólares