Lista para trabajar con Tarantino

Ciudad de México –Uma Thurman reveló que podría volver a trabajar con Quentin Tarantino, luego de la controversia que surgió cuando reveló las condiciones de una accidente que ella sufrió durante la filmación de ‘Kill Bill: Vol. 2’, informó Entertainment Weekly.A tres meses de haber confesado a The New York Times que se rompió el cuello y las rodillas cuando rodaban el filme en el 2004, debido a que Tarantino la obligó a conducir un auto averiado en una escena, Thurman dice que lleva buena relación con el cineasta."Tenemos nuestras peleas por años. Cuando conoces a alguien por tanto tiempo, como yo lo he conocido a él, con 25 años de colaboración creativa... sí, ¿dejamos que algunas tragedias sucedieran? Seguro. Pero no puedes reducir este tipo de historia y legado. Podría haberse reducido si hubiera muerto en el accidente de auto", afirmó.Thurman, quien se encuentra promocionando su filme más reciente, ‘The Con Is On’, aseguró que la única condición que le pondría al director de ‘Perros de Reserva’ es que le diera un buen papel."¡Si él me escribiera un gran papel!", respondió al ser preguntada si volvería a colaborar con Tarantino. "Yo lo entiendo... y si él me escribiera un gran papel y ambos estuviéramos en sintonía, es posible que hiciéramos algo maravilloso".La estrella de ‘Tiempos Violentos’ apuntó que ya perdonó al creador de ‘Los Ocho Más Odiados’."¿Tengo dolor crónico en el cuello? Sí. ¿Me molestó mucho cómo manejaron las cosas y cómo fui tratada entonces (cuando el accidente)? Sí. Pero, ¿eso significa que no me importe algo la historia de 25 años que tengo con él? ¡No!"Mi capacidad de perdonar existe y las cosas pasan. El accidente por sí mismo estuvo mal... pero traté de explicar que fue todo lo que estaba sucediendo alrededor lo que más me hirió", concluyó.