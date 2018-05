Juntos, pero no revueltos

París– Penélope Cruz y Javier Bardem reconocen que filmar juntos, como lo hicieron bajo la dirección de Asghar Farhadi en ‘Todos lo Saben’, puede facilitar las cosas, pero no quieren que se convierta en un hábito ni repetir la experiencia con mucha frecuencia.En una entrevista publicada por el diario francés Le Journal du Dimanche, los dos actores españoles, casados en la vida real, insisten en separar su vida profesional y la privada."Es agradable dar la réplica a alguien que conoces bien. Pero da algo de miedo caer en lo fácil. Por eso no quiero rodar con demasiada frecuencia con Javier", admitió Cruz. "Un actor necesita crecer por sí mismo y la separación hace más preciosos los momentos juntos".Javier Bardem hizo hincapié en que sus trabajos consecutivos, primero en ‘Escobar’ y luego en ‘Todos lo Saben’, fueron producto de una coincidencia, y que ninguno de los dos quiere que se convierta en una costumbre."Es verdad que eso facilita la vida porque podemos pasar más tiempo en familia, pero estar pegados puede acabar con afectar a los nervios", explicó.Para Cruz, lo que les acerca como actores es su voluntad de aprender constantemente, pero también hay elementos que les distinguen."Javier no busca nunca el confort, y eso es muy estimulante cuando lo tienes enfrente. Mientras que yo necesito huir de mi personaje, él más bien es de los que se sumergen totalmente en su personaje. Aunque tiende a separar las cosas desde que tenemos hijos".Para Bardem, Penélope Cruz no ha cambiado desde que la conoció cuando ambos rodaban en 1991 ‘Jamón, Jamón’, de Bigas Luna."(Es) trabajadora, generosa, respetuosa con todo el mundo en el plató. Es fácil colaborar con ella: no tiene estrategia, sigue su instinto"."Sobre todo, a Penélope le gusta probar cosas diferentes, es muy apreciable para un compañero. Hace las cosas con seriedad sin tomarse en serio", concluyó.‘Todos lo Saben’, la nueva cinta de la pareja, abrirá este martes el Festival de Cine de Cannes.

